Górnictwo

Nowe funkcje terenów po kopalniach. Już niebawem rekrutacja na studia podyplomowe

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Śląską uruchomią rekrutację na studia podyplomowe „Adaptacja kopalń do pełnienia nowych funkcji – uwarunkowania prawne, techniczne, społeczne i środowiskowe”.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

12 października 2026, 12:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Szyb górniczy Prezydent to przykład rewitalizacji pokopalnianej przestrzeni.

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Śląską uruchomią rekrutację na studia podyplomowe „Adaptacja kopalń do pełnienia nowych funkcji – uwarunkowania prawne, techniczne, społeczne i środowiskowe”.

Jak poinformował Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB) w swoich mediach społecznościowych, w okresie przemian gospodarczych, społecznych i środowiskowych, coraz istotniejsze stają się tematy związane z transformacją pogórniczych terenów, a także ich adaptacji do nowych funkcji.

Studia zostały przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w zakresie planowania, zarządzania i realizacji procesów transformacji regionów górniczych. To doskonała okazja do poznania aspektów prawnych, technicznych, społecznych i środowiskowych związanych z adaptacją kopalń do nowych funkcji – informuje GIG-PIB. 

Kadrę dydaktyczną będą stanowić pracownicy naukowi GIG-PIB oraz Politechniki Śląskiej, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych krajowych i zagranicznych. Program pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, technologii, społecznych realiów oraz ekologii, które współtworzą nowoczesny proces „inteligentnego” zamykania kopalń i odnowy regionów górniczych. Uczestnicy będą mogli zdobyć kompetencje dotyczące m. in. metod rekultywacji i rewitalizacji, zarządzania ryzykiem czy zaawansowanych technik monitoringu terenów poprzemysłowych.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym terminy i program studiów podyplomowych, mają być podane wkrótce.

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