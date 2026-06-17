Nie żyje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w latach 2010–2023. To postać niezwykle ważna dla górnictwa i Śląska.

Nie żyje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w latach 2010–2023. To postać niezwykle ważna dla górnictwa i Śląska.

Henryk Nakonieczny w latach 2010–2023 był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialnym za dialog i negocjacje w Komisji Trójstronnej, a potem w Radzie Dialogu Społecznego.

W latach 1998–2003 pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, od 1998 r. był przedstawicielem NSZZ „Solidarność” w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych do końca jej istnienia, a następnie od 2015 do 2023 roku – członkiem Rady Dialogu Społecznego. W 2023 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Swoją działalność Nakonieczny poświęcił obronie praw pracowników i budowaniu porozumienia między stroną społeczną, pracodawcami i administracją państwową.

- Zapamiętamy Go jako człowieka zaangażowanego, konsekwentnego w działaniu i oddanego sprawom, którym służył przez całe życie - napisali jego związkowi koledzy.

Nakonieczny był człowiekiem dialogu, odpowiedzialnym i konsekwentnym obrońcą praw pracowniczych.