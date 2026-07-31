Górnictwo

Zajmie się surowcami krytycznymi. Nowa instytucja jeszcze w tym roku

Zakończyły się konsultacje w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Surowców Krytycznych.

Robert Passia

Robert Passia

31 lipca 2026, 13:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Europejskie Centrum Surowców Krytycznych powstanie w 2026 roku.

fot: JSW/Dawid Lach

Zakończyły się konsultacje w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Surowców Krytycznych.

Nowa unijna instytucja ma wspierać budowę niezależności surowcowej Europy. Zgodnie z założeniami, Centrum będzie się zajmować analizą rynku surowców krytycznych, wsparciem finansowym podmiotów europejskich, wspólnymi zakupami i tworzeniem zapasów. Konsultacje w sprawie powołania nowej instytucji zakończyły się 29 lipca. 

Surowce krytyczne są kluczowe dla przemysłu UE, w tym sektorów nowoczesnych technologii, cyfryzacji, lotnictwa, kosmicznego oraz obronnego. Jednocześnie UE pozostaje silnie uzależniona od dostaw niektórych surowców krytycznych m.in. pierwiastków ziem rzadkich – napisało Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Utworzenie tej instytucji ma w zamyśle zwalczyć cztery bolączki europejskiego rynku surowców wskazane przez Komisję Europejską. To po pierwsze problem z finansowaniem projektów unijnych, które jest zbyt małe i rozproszone. Kolejny problem to słaba pozycja w negocjacjach, ponieważ europejscy nabywcy mają mniejszą siłę przetargową niż firmy z Azji czy Ameryki. Brak też skutecznego systemu, który szybko pomógłby w przypadku przerw w dostawach. Ostatnią słabością jest brak aktualizowanych na bieżąco analiz rynkowych.

Zgodnie z planami Komisji Europejskiej, Europejskie Centrum Surowców Krytycznych ma rozpocząć działalność w tym roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana. 

 

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