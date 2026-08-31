NFOŚiGW został większościowym akcjonariuszem ElectroMobility Poland

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestował blisko 4,5 mld zł w spółkę ElectroMobility Poland (EMP), zostając jej większościowym akcjonariuszem - poinformował Fundusz w komunikacie w poniedziałek. Dodał, że środki te pochodzą z KPO.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestował blisko 4,5 mld zł w spółkę ElectroMobility Poland (EMP), zostając jej większościowym akcjonariuszem - poinformował Fundusz w komunikacie w poniedziałek. Dodał, że środki te pochodzą z KPO.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał ElectroMobility Poland (EMP) blisko 4,5 mld zł i został większościowym akcjonariuszem spółki. To zaangażowanie kapitałowe w projekt "Polski Hub Elektromobilności", który zakłada budowę nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych. Finansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)" - poinformował NFOŚiGW.

Dodał, że został akcjonariuszem EMP 26 sierpnia 2026 r. i że jest to "kolejny ważny krok do powstania polskiego auta elektrycznego". Inwestycja została dofinansowana z programu Instrument wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej - zaznaczył.

Jak wskazano w komunikacie, fundusz podpisał już ze spółką umowę objęcia akcji, z kolei nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ElectroMobility Poland zdecydowało o podwyższeniu kapitału spółki, zmianie jej statutu i powołaniu w skład rady nadzorczej dwóch przedstawicieli NFOŚiGW.

"Polski Hub Elektromobilności jest przykładem tego, jak pieniądze z KPO mogą wspierać Polskę, a co za tym idzie, służyć Polkom i Polakom. Ten innowacyjny projekt stanie się istotnym impulsem rozwojowym, przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy i pomoże budować trwałe kompetencje przemysłowe, które będą procentować przez kolejne dekady. To kolejny nasz projekt, który łączy podwójne korzyści EKO. Myślenie ekologiczne i ekonomiczne" - oceniła, cytowana w komunikacie NFOŚiGW ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zdaniem prezeski NFOŚiGW Doroty Zawadzkiej-Stępniak, jest to szansa na rozwój współpracy z europejskimi i globalnymi partnerami technologicznymi oraz wzmocnienie pozycji naszego kraju w europejskim łańcuchu wartości sektora zeroemisyjnego transportu.

Wiceszef Funduszu Paweł Augus, wskazał z kolei, że jest to największa inwestycja w historii NFOŚiGW. Dodał, że po uruchomieniu produkcji polskiego samochodu elektrycznego ok. 70 proc. wartości komponentów ma pochodzić z Unii Europejskiej, a znacząca ich część będzie wytwarzana w Polsce.

Jak przypomniał NFOŚiGW, Fundusz i EMP podpisały umowę inwestycyjną oraz umowę akcjonariuszy, zapewniające finansowanie projektu ze środków KPO 13 maja br. Projekt ma być realizowany w formule joint venture z Hon Hai Technology Group (Foxconn) oraz przy zaangażowaniu Foxtron Vehicle Technologies. "Taki model współpracy umożliwi transfer know-how i rozwój własnych kompetencji technologicznych w Polsce, a także budowę lokalnego zaplecza produkcyjnego i dostawczego zdolnego obsługiwać rynek europejski" - wskazał.

ElectroMobility Poland realizuje projekt hubu produkcyjno-rozwojowego, którego celem jest budowa nowoczesnego zaplecza przemysłowego dla rozwoju elektromobilności.

Spółka EMP powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. EMP miała budować w Jaworznie (Śląskie) fabrykę Izery. Spółka pod koniec 2023 r. została pierwszym właścicielem działki o powierzchni 117 ha na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), który jest wspólnym projektem miasta i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt firmował poprzedni rząd. Ostatecznie nie został on zrealizowany.