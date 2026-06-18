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Energetyka

Moskwa w ogniu, dymie i łzach. Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu

Ukraińskie drony skutecznie zaatakowały rafinerię w Moskwie, w dzielnicy Kapotnia, około 15 kilometrów od Kremla. To krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Tak Ukraina odpowiada na ataki armii Putina na obiekty cywilne i o znaczeniu historycznym. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

18 czerwca 2026, 14:12
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Evgeny Gerashchenko - Praca własna, CC BY-SA 2.5

Właścicielem płonącej rafinerii jest Gazprom Nieft

fot: Evgeny Gerashchenko - Praca własna, CC BY-SA 2.5

Ukraińskie drony skutecznie zaatakowały rafinerię w Moskwie, w dzielnicy Kapotnia, około 15 kilometrów od Kremla. To krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy Rosji. Tak Ukraina odpowiada na ataki armii Putina na obiekty cywilne i o znaczeniu historycznym. 

"Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

Media informują, że rafineria spółki Gazprom Nieft płonie, a czarny dym widoczny jest z odległości wielu kilometrów. Ten zakład obsługuje niemal połowę zapotrzebowania Moskwy na paliwa. Rafineria dostarcza też paliwo lotnicze do celów wojskowych.

Rosyjskie media informują, że trafione zostały także dwa centra handlowe i kilka budynków mieszkalnych.

W efekcie tych trwających od pewnego czasu ukraińskich ataków doszło w Rosji do kryzysu paliwowego. Na stacjach wprowadzono limity. Ze względów bezpieczeństwa zawieszono loty na wszystkich moskiewskich lotniskach

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow poinformował, że w wyniku ataku rannych zostało 16 osób.

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