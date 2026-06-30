Po szychcie

Moc Dętych 2026 - dali czadu i w Sztolni Luiza zrobiło się jeszcze goręcej

36 stopni w cieniu? Dla górniczych orkiestr dętych to żadna przeszkoda! Miniony weekend w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza był jeszcze gorętszy niż pogoda za oknem. Śląsk udowodnił, że ma potężną, muzyczną Moc Dętych 2026 - Współczesne brzmienie Orkiestr Górniczych.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

30 czerwca 2026, 13:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/materiały prasowe

Moc Dętych 2026

fot: FB/materiały prasowe

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Galeria
(15 zdjęć)

36 stopni w cieniu? Dla górniczych orkiestr dętych to żadna przeszkoda! Miniony weekend w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza był jeszcze gorętszy niż pogoda za oknem. Śląsk udowodnił, że ma potężną, muzyczną Moc Dętych 2026 - Współczesne brzmienie Orkiestr Górniczych.

Niedzielny finał odbył się z wielkim rozmachem. Mimo lejącego się z nieba żaru, barwne i pełne energii przemarsze orkiestr górniczych oraz grup mażoretkowych z dumą przeszły trasą od Łaźni Łańcuszkowej wprost do serca Strefy Carnall.

Później było już tylko mocniej. Spektakularna Bitwa Orkiestr trzymała w napięciu do ostatnich sekund, a zwieńczeniem festiwalu było widowisko „Symfonia Górniczego Widnokręgu”! 

Imprezę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

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