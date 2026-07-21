Milionowy turysta w kopalni. Zobacz skąd przyjechał

21 lipca o godz. 11.10 licznik w Kopalni Soli Wieliczka wybił magiczny bilet z numerem milion! Trafił w ręce rodziny Adriany i Krzysztofa wraz z dziećmi: Kasią i Adamem, którzy przyjechali do Małopolski z Poznania

21 lipca o godz. 11.10 licznik w Kopalni Soli Wieliczka wybił magiczny bilet z numerem milion! Trafił w ręce rodziny Adriany i Krzysztofa wraz z dziećmi: Kasią i Adamem, którzy przyjechali do Małopolski z Poznania

Temu wydarzeniu towarzyszyły fanfary w wykonaniu Reprezentatywnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli Wieliczka. Królewskie powitanie i wspaniała nagroda! Wyjątkowy upominek wręczyli Milionowemu Gościowi prezes zarządu Marian Leśny oraz członek zarzadu ds. ekonomicznych Łukasz Sadkiewicz.

- W tym wielkim momencie nie byliśmy sami – w odliczaniu i uroczystym wręczeniu nagrody wsparł nas niezastąpiony Edward Warchocki ! Dziękujemy za pomoc w uświetnieniu tej chwili - informuje kopalnia-muzeum w mediach społecznościowych.

Służby prasowe dodają: Ten milion to nie tylko liczba – to WY! Ogromne podziękowania kierujemy dziś do WAS WSZYSTKICH. Nieważne, czy przyjechaliście z sąsiedniego miasta, czy z drugiego końca świata. To dzięki Waszej obecności i ciekawości Kopalnia Soli „Wieliczka” każdego dnia tętni życiem.

Po raz pierwszy w historii Kopalni milionowego witano 21 lat temu, w grudniu 2005. Od kilku ostatnich lat przyjmowany jest latem. Nie ma przesady w twierdzeniu, że „Wieliczkę” zwiedza cały świat. Przyjeżdżają tu goście nawet z tak odległych zakątków globu, jak Brazylia, Australia, Tuvalu albo Kiribati