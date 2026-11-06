Firmy górnicze, które korzystały z miliardów dolarów wsparcia ze strony administracji Donalda Trumpa, stają w obliczu nowego ryzyka: wzmożonej kontroli po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających – pisze mining.com.

Firmy górnicze, które korzystały z miliardów dolarów wsparcia ze strony administracji Donalda Trumpa, stają w obliczu nowego ryzyka: wzmożonej kontroli po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających – pisze mining.com.

Portal podkreśla, że jeszcze zanim niebieska fala ogarnęła Kongres, demokratyczni ustawodawcy kwestionowali metody, jakimi Trump dążył do odbudowy krajowego przemysłu wydobywczego surowców mineralnych. Jego administracja wprowadziła lawinę niekonwencjonalnych rozwiązań finansowych – w tym objęcie udziałów kapitałowych i emisję warrantów – aby wesprzeć firmy górnicze i przetwórcze, dążąc do zmniejszenia zależności od Chin.

Zdaniem mining.com niektórzy beneficjenci, w tym USA Rare Earth Inc., Vulcan Elements Inc. i Kaz Resources, zostali na początku roku wskazani przez demokratycznych ustawodawców, w tym senator Elizabeth Warren, z powodu potencjalnych konfliktów interesów wynikających z powiązań z rodziną Trumpów i sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem.

Krytyka pojawiła się nawet w Partii Republikańskiej. Były senator Pat Toomey zwrócił uwagę na umowy dotyczące pierwiastków ziem rzadkich w poście na X.

„Wydaje się, że wszyscy sprzeciwiamy się sklepom spożywczym należącym do państwa. Ale czy akceptujemy rządowe posiadanie firm produkujących półprzewodniki i kopalni metali ziem rzadkich?” – napisał.

1,6 mld dolarów i powiązania rodzinne

Portal przypomina, że USA Rare Earth, która buduje kopalnię i zakład przetwórstwa metali ziem rzadkich w USA, podpisała w styczniu umowę o wartości 1,6 mld dolarów z Departamentem Handlu. Obejmuje ona około 10% udziałów rządowych. Firma wybrała Cantor Fitzgerald – bank inwestycyjny zarządzany wcześniej przez Lutnicka, a obecnie przez jego synów – na głównego agenta ds. emisji w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 1,5 mld dolarów.

Vulcan Elements, prywatna spółka zajmująca się metalami ziem rzadkich, uzyskała warunkowe zobowiązanie pożyczkowe w wysokości 620 mln dolarów od Pentagonu oraz 50 mln dolarów inwestycji kapitałowej od Departamentu Handlu, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak 1789 Capital – firma venture capital, w której Donald Trump Jr. jest partnerem – nabyła udziały w spółce.

Od objęcia urzędu przez Trumpa administracja nabyła też udziały w MP Materials Corp., Lithium Americas Corp. i Trilogy Metals Inc. Rząd wspiera również projekt Korea Zinc Co. w Tennessee.

Według mining.com Kaz Resources, który otrzymał wstępne sygnały o wsparciu sięgającym 1,6 mld dolarów, również zalicza Trumpa Jr. i Erica Trumpa do grona pasywnych inwestorów. Bracia nabyli pośrednie udziały w kazachstańskim przedsięwzięciu wolframowym poprzez serię transakcji z udziałem Dominari Holdings.

Demokraci żądają transparentności

Demokratyczni ustawodawcy, w tym kongresmen Jared Huffman i senator Martin Heinrich, zaapelowali o większą transparentność inwestycji. Chcą szczegółów na temat wyboru beneficjentów, podstawy prawnej i zabezpieczeń dla podatników.

„Uprzywilejowując wybrane korporacje poprzez bezpośrednie posiadanie – w istocie wskazując zwycięzców i przegranych – rząd może podważyć szerszą konkurencję na rynku” – napisali Huffman, Heinrich i kongresmen Robert Garcia w lutowym liście do administracji, cytowani przez mining.com.

Zdaniem autorów analizy, ryzyko polega na tym, że Demokraci wykorzystają kontrolę nad komisjami do przesłuchań, wezwań do złożenia dokumentów i badania wyboru beneficjentów. Mogą też wykorzystać proces przyznawania środków, by kwestionować przyszłe finansowanie.

Mimo to zmiana kontroli Kongresu raczej nie doprowadzi do unieważnienia już podpisanych porozumień.

„Nie sądzę, żeby intencją było koniecznie zerwanie obowiązujących, wiążących umów prawnych” – powiedział John Miller, analityk TD Cowen.

Jednak firmy, których federalne wsparcie jest warunkowe lub których umowy nie zostały jeszcze sfinalizowane, stoją w obliczu większej niepewności.

„Moim zdaniem nastąpi przerwa w realizacji tych planów, ponieważ niektóre z poprzednich transakcji zostaną przeanalizowane dokładniej” – powiedział Ed Meir, konsultant w firmie Marex.

Źródło: Jacob Lorinc i Grace Asenov, portal mining.com