Kiedyś, za moich czasów, to na naszej grubie mieliśmy tyle szkoleń, że z trudem można było je wszystkie ogarnąć. Ja nie mam na myśli tylko tych dla kombajnistów czy operatorów kolejek różnego typu, ale takich z dziedziny psychologii na przykład. Braliśmy w nich udział jako dozór i mile je wspominam.