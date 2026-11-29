Jacek Korski: Święta Barbara nie oczekuje ofiar
Koniec listopada i grudzień to czas świętowania Barbórki, naszego górniczego święta. Jak co roku 4 grudnia pójdziemy w pochodzie spod ołtarza Świętej Barbary w cechowni kopalni Bolesław Śmiały do miejscowego kościoła na mszę. Potem odbędzie się spotkanie emerytów tej kopalni i oficjalna uroczystość Polskiej Grupy Górniczej. Jednak obchody naszego święta to także tradycyjne karczmy górnicze, które zaczęły się nawet kilka tygodni temu.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Jacek Korski
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Koniec listopada i grudzień to czas świętowania Barbórki, naszego górniczego święta. Jak co roku 4 grudnia pójdziemy w pochodzie spod ołtarza Świętej Barbary w cechowni kopalni Bolesław Śmiały do miejscowego kościoła na mszę. Potem odbędzie się spotkanie emerytów tej kopalni i oficjalna uroczystość Polskiej Grupy Górniczej. Jednak obchody naszego święta to także tradycyjne karczmy górnicze, które zaczęły się nawet kilka tygodni temu.