W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czekamy na metrokolej, dzięki której możliwe będzie się szybkie przemieszczanie się pociągiem po naszych miastach. Przełomowym momentem dla GZM w 2026 tym roku było pozyskanie unijnego dofinansowania na zakup 16 nowych, własnych pociągów. O tym dyskutowaliśmy podczas debaty netTG.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czekamy na metrokolej, dzięki której możliwe będzie się szybkie przemieszczanie się pociągiem po naszych miastach. Przełomowym momentem dla GZM w 2026 tym roku było pozyskanie unijnego dofinansowania na zakup 16 nowych, własnych pociągów. O tym dyskutowaliśmy podczas debaty netTG.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), rok 2025 zamknął się historycznym wynikiem – z usług kolei skorzystało w Polsce niemal 439 milionów pasażerów. To był najlepszy wynik od 30 lat. Pozytywny trend utrzymuje się także w tym roku. Czy mieszkańcy metropolii będą mieli okazję, możliwości i chęci by przesiąść się na tory? Gośćmi debaty byli:

Wojciech Dinges – dyrektor Departamentu Kolei Metropolitalnej, Mobilności i Transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Adam Wójtowicz – wiceprezes zarządu Kolei Śląskich ds. Finansowych

Joanna Jurczyk - zastępca dyrektora regionu śląskiego w PKP Polskich Liniach Kolejowych

Mateusz Piech - prokurent, pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa, kontroli i audytu w Śląskim Funduszu Rozwoju

dr Bogusław Molecki – inżynier transportu (Polregio)

Dominik Tokarski – aktywista miejski, autor petycji w sprawie pociągów Bytom–Gliwice



Oto o czym rozmawialiśmy:

Wojciech Dinges: Tak jak w wielu innych ośrodkach metropolitalnych w Polsce i na świecie, widzimy, że największe potoki pasażerów i to w najkrótszym czasie są przewożone za pomocą kolei i metra, czyli transportu szynowego. Nie mają na niego wpływu korki. Także w GZM, które dzięki dziedzictwu przemysłowemu ma gęstość linii kolejowych największą w Polsce i jedną z największych w Europie, możemy skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Adam Wójtowicz: Dzisiaj kolej można polecić nie tylko w kontekście do naszego ruchu metropolitalnego, ale też regionalnego i ponadregionalnego.. Dzisiaj mocno skoncentrowaliśmy się na liniach w metropolii, ale nie zapominamy o terenie całego województwa, terenach wykluczonych transportowo. Rozwijają się parkingi typu „park and drive” i inne elementy infrastruktury towarzyszącej kolei. Dzisiaj kolej jest najbezpieczniejszym i najszybszym środkiem komunikacji. Renesans kolei dzieje się na naszych oczach i chcielibyśmy jako Koleje Śląskie w nim uczestniczyć.

Joanna Jurczyk: PKP PLK aktualnie realizuje największy program inwestycyjny w dziejach województwa śląskiego. Główny ciężar inwestycyjny położony jest na modernizację ciągu komunikacyjnego E65. Obecnie w fazie realizacji jest odcinek od Będzina poprzez Katowice Szopienice, Katowice, aż do Tychów. To ciąg o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia komunikacyjnego kraju.

Dominik Tokarski: W ostatnich latach widać progres. Jestem użytkownikiem tego systemu komunikacyjnego od wielu lat, ale od dwóch, kiedy pozbyłem się auta, korzyść finansowa przemawia na rzecz transportu kolejowego. Moja petycja o zwiększenie ruchu na linii S16 wynika z tego, że obecnie linia ta kursuje co godzinę. Gdybym nie miał elastycznego czasu pracy to nie wiem czy mógłbym z niej korzystać.

Mateusz Piech: Widziałem różne systemy, w różnych krajach, ale nie widziałem dużego miasta bez rozwiniętego systemu szynowego. Przez lata osobiście go nie znosiłem, bo dworce przez długie lata kojarzyły mi się z brudem i narkomanami, niebezpieczeństwem. To się zmieniło. Nie boję się pójść z córką na dworze w Bytomiu czy Katowicach. Transport szynowy to dla mnie krwioobieg, szybki i czysty.