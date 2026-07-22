Masz dzieci w wieku szkolnym? Przelew z ZUS-u już w drodze

Czas na zakupy wyprawki szkolnej? 300 zł od ZUS może się przydać. Ruszyły wypłaty z programu Dobry Start.

Czas na zakupy wyprawki szkolnej? 300 zł od ZUS może się przydać. Ruszyły wypłaty z programu Dobry Start.

Wakacje trwają w najlepsze, ale wielu rodziców już myśli o nowym roku szkolnym, kompletując wyprawkę szkolną. ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia z programu Dobry Start. Do 17 lipca rodzice i opiekunowie w województwie śląskim złożyli 167 tys. wniosków, a w całym kraju do ZUS wpłynęło blisko 1,4 mln wniosków.

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć je na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt komputerowy czy inne wyposażenie potrzebne do nauki.

Od początku lipca do ZUS wpłynęło już prawie 1,4 mln wniosków. Dotyczą one ponad 2 mln dzieci. Zakład wypłacił do tej pory niemal 173 mln zł.

- W województwie śląskim złożono 167 tys. wniosków na ponad 239 tys. dzieci. Na konta rodziców i opiekunów w naszym regionie wpłynęło 18,8 mln zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Najwięcej dzieci zgłoszono w województwie mazowieckim – prawie 284 tys. Najmniej w województwie opolskim – ponad 48 tys. W czołówce znalazły się także województwa śląskie (239 tys. dzieci) i wielkopolskie (210 tys. dzieci).

300 zł na każde uczące się dziecko

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko, które się uczy:

do ukończenia 20 roku życia,

do ukończenia 24 roku życia, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność.

Rodzice i opiekunowie otrzymują wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową.

Świadczenie obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i innych placówek edukacyjnych. Nie przysługuje natomiast dzieciom, które uczęszczają do tzw. zerówek, ani studentom.

Wiek uprawniający do świadczenia liczy się rocznikowo. Oznacza to, że wsparcie mogą otrzymać także uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, którzy ukończyli 20 lub 24 lata jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wniosek tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 r.

Rodzice i opiekunowie mają do wyboru cztery kanały:

aplikację mZUS,

portal eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS do końca sierpnia, Zakład wypłaci świadczenie do 30 września. Przed wysłaniem formularza warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. ZUS przekazuje pieniądze wyłącznie na konto wskazane we wniosku.

Świadczenie także dla cudzoziemców

- Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – tłumaczy rzeczniczka.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunku aktywności zawodowej nie stosuje się m.in. do osób, które:

składają wniosek na dziecko będące obywatelem Polski,

wychowują dziecko z niepełnosprawnością,

sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia,

samodzielnie ubiegają się o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Cudzoziemcy objęci tymi przepisami podają we wniosku również dane dotyczące dokumentów związanych z przekroczeniem granicy oraz legalnym pobytem swoim i dziecka.

Ponad 1,4 mld zł w ubiegłym roku

Program Dobry Start od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.