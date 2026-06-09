Maj najlepszym piątym miesiącem Katowice Airport w jego historii

Tegoroczny maj był pod względem liczby pasażerów najlepszym piątym miesiącem katowickiego lotniska w jego historii. Choć ruch czarterowy spadł o 3,7 proc. rdr., ruch regularny wzrósł o 23,3 proc. rdr., co przełożyło się na wzrost ogółem o 9,2 proc. rdr. i ponad 716 tys. obsłużonych podróżnych.

Tegoroczny maj był pod względem liczby pasażerów najlepszym piątym miesiącem katowickiego lotniska w jego historii. Choć ruch czarterowy spadł o 3,7 proc. rdr., ruch regularny wzrósł o 23,3 proc. rdr., co przełożyło się na wzrost ogółem o 9,2 proc. rdr. i ponad 716 tys. obsłużonych podróżnych.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, w maju br. linie lotnicze obsłużyły ogółem w Katowice Airport 716,3 tys. pasażerów, czyli o 60,5 tys. więcej (o 9,23 proc.), niż w tym samym czasie w 2025 r.

W minionym miesiącu linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Air Dolomiti/Lufthansa przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 386,2 tys. podróżnych, o 73,8 tys. (o 23,3 proc.) więcej, niż w maju 2025 r.

Z kolei ruch czarterowy w porównaniu z majem ub. roku był mniejszy, wobec konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. W piątym miesiącu 2026 r. z oferty biur podróży z wylotem z Katowic skorzystało 329,4 tys. osób, o 12,7 tys. (o 3,7 proc.) mniej, niż rok wcześniej.

W maju 2026 r. w Katowice Airport miało miejsce 5251 startów i lądowań statków powietrznych, o 388 (o 8 proc.) więcej, niż podczas piątego miesiąca 2025 r.

Pięć pierwszych miesięcy 2026 r. dało łącznie najlepszy wynik w historii katowickiego lotniska: 2,335 mln pasażerów obsłużonych w takim okresie, mimo spadku w czarterach. Na rejsach rozkładowych odnotowano 1,430 mln osób, o 182,8 tys. (o 14,7 proc.) więcej rdr., a na czarterowych 895 tys., o 9,9 tys. (o 1,1 proc.) mniej rdr.

Od stycznia do końca maja br. w Katowice Airport zarejestrowano 18581 starty i lądowania, o 1120 (o 6,4 proc.) więcej, niż w tym samym czasie w 2025 r.

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik skomentował, że lotnisko odnotowało najlepszy maj w swojej historii, szczególnie wobec chęci korzystania przez pasażerów z tamtejszej oferty tras regularnych.

"Ruch czarterowy cały czas notuje korektę, co wynika głównie z napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie" - zastrzegł Tomasik.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa dotąd liczba 7,3 mln pasażerów, a tegoroczne prognozy wskazują na wartość 7,9 mln. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.