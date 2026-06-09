Transformacja od A do Z

Maj najlepszym piątym miesiącem Katowice Airport w jego historii

Tegoroczny maj był pod względem liczby pasażerów najlepszym piątym miesiącem katowickiego lotniska w jego historii. Choć ruch czarterowy spadł o 3,7 proc. rdr., ruch regularny wzrósł o 23,3 proc. rdr., co przełożyło się na wzrost ogółem o 9,2 proc. rdr. i ponad 716 tys. obsłużonych podróżnych.

Pap

9 czerwca 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Janusz Szymonik

Katowice są krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego

fot: Janusz Szymonik

Tegoroczny maj był pod względem liczby pasażerów najlepszym piątym miesiącem katowickiego lotniska w jego historii. Choć ruch czarterowy spadł o 3,7 proc. rdr., ruch regularny wzrósł o 23,3 proc. rdr., co przełożyło się na wzrost ogółem o 9,2 proc. rdr. i ponad 716 tys. obsłużonych podróżnych.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, w maju br. linie lotnicze obsłużyły ogółem w Katowice Airport 716,3 tys. pasażerów, czyli o 60,5 tys. więcej (o 9,23 proc.), niż w tym samym czasie w 2025 r.

W minionym miesiącu linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Air Dolomiti/Lufthansa przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 386,2 tys. podróżnych, o 73,8 tys. (o 23,3 proc.) więcej, niż w maju 2025 r.

Z kolei ruch czarterowy w porównaniu z majem ub. roku był mniejszy, wobec konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. W piątym miesiącu 2026 r. z oferty biur podróży z wylotem z Katowic skorzystało 329,4 tys. osób, o 12,7 tys. (o 3,7 proc.) mniej, niż rok wcześniej.

W maju 2026 r. w Katowice Airport miało miejsce 5251 startów i lądowań statków powietrznych, o 388 (o 8 proc.) więcej, niż podczas piątego miesiąca 2025 r.

Pięć pierwszych miesięcy 2026 r. dało łącznie najlepszy wynik w historii katowickiego lotniska: 2,335 mln pasażerów obsłużonych w takim okresie, mimo spadku w czarterach. Na rejsach rozkładowych odnotowano 1,430 mln osób, o 182,8 tys. (o 14,7 proc.) więcej rdr., a na czarterowych 895 tys., o 9,9 tys. (o 1,1 proc.) mniej rdr.

Od stycznia do końca maja br. w Katowice Airport zarejestrowano 18581 starty i lądowania, o 1120 (o 6,4 proc.) więcej, niż w tym samym czasie w 2025 r.

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik skomentował, że lotnisko odnotowało najlepszy maj w swojej historii, szczególnie wobec chęci korzystania przez pasażerów z tamtejszej oferty tras regularnych.

"Ruch czarterowy cały czas notuje korektę, co wynika głównie z napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie" - zastrzegł Tomasik.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa dotąd liczba 7,3 mln pasażerów, a tegoroczne prognozy wskazują na wartość 7,9 mln. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.

Powiązane tematy:

airport katowice transformacja lotnisko katowice

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorządowy transformator

Nowy magazyn dla służb w Świętochłowicach. Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

To ma być wzmocnienie systemy ochrony ludności i zwiększenie gotowości służb. W Świętochłowicach powstanie nowy magazyn zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Materiał partnera

Od węgla do atomu - transformacja energetycznego serca Polski

Bełchatów ma wszystko, aby napisać nowy rozdział polskiej energetyki - rozmowa z Jackiem Kaczorowskim, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Samorządowy transformator

Jest szansa dla Megalopolis Katowice-Ostrawa? Zbliża się konferencja pod patronatem netTG.pl

Trybuna Górnicza” i portal netTG.pl patronują XXXII Międzynarodowemu Spotkaniu Biznesu Czech, Polski i Słowacji, które odbędzie się 11 czerwca br.

Samorządowy transformator

Rydułtowy z 33 mln zł dotacji do nowych funkcji terenu szybu Leon III

Samorząd Rydułtów otrzymał blisko 33 mln zł unijnej dotacji do wartego ponad 35 mln zł projektu zaadaptowania dawnych obiektów szybu Leon III kopalni Rydułtowy na potrzeby rozwijania nowej działalności gospodarczej. W tym celu w budynkach sprężarek i maszyny wyciągowej powstaną nowe biura i magazyny.