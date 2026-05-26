Likwidacja bramek poboru opłat na zachodnim odcinku A4 w woj. śląskim może kosztować ponad 7 mln zł - wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty na nich były pobierane w latach 2012-2023.

W poniedziałek katowicki oddział GDDKiA poinformował o otwarciu ofert w przetargu na likwidację bramek na Placu Poboru Opłat Żernica oraz Stacjach Poboru Opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Obiekty te mieszczą się na ciągu głównym i na węzłach śląskiego odcinka autostrady A4 między Gliwicami i Wrocławiem.

Oferty złożyło pięciu wykonawców. Najniższą cenę, ponad 7,3 mln zł, zaproponowała firma Usługi Transportowo-Drogowo-Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Budżet dyrekcji wynosił blisko 11 mln zł (zmieściło się w nim czterech wykonawców). Teraz oferty będą analizowane, GDDKiA chce podpisać umowę w IV kw. br.

Zadanie będzie prowadzone w systemie projektuj i buduj: wykonawca będzie miał pięć miesięcy na zaprojektowanie likwidacji infrastruktury i uzyskanie pozwoleń i siedem na rozbiórkę obiektów oraz przywrócenie właściwych standardów drogi z docelową organizacją ruchu.

Kierowcy samochodów osobowych i motocykli płacili za przejazd autostradą A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica od czerwca 2012 r. Opłata dla samochodów wynosiła 10 gr za kilometr. Płatny odcinek miał ok. 164 km, więc opłata za przejechanie całej jego długości wynosiła 16,20 zł (przejazd między Kleszczowem a Sośnicą, autostradową obwodnicą Gliwic, dla samochodów osobowych i motocykli w ruchu lokalnym był bezpłatny).

Pobór opłat między Gliwicami a Wrocławiem odbywał się w tzw. systemie zamkniętym. Na wszystkich wjazdach i zjazdach płatnego odcinka stanęły bramki. Na wjazdowych kierowcach pobierali bilet, a na wyjazdowych płacili. Możliwe były opłaty elektroniczne.

1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym znosząca opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad zarządzanymi przez państwo dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i motocykli: A4 od Gliwic do Wrocławia i A2 w Wielkopolsce w kierunku zachodniej granicy państwa. Szef KAS nadal pobiera opłaty od pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 tony i autobusów.

15 marca 2027 r. wygaśnie koncesja na eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, którą ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady. Droga przejdzie pod zarząd GDDKiA, co oznacza, że i ona stanie się wówczas bezpłatna (poza ruchem ciężarowym)