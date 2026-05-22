Gospodarka

PKP Intercity: mogą występować zakłócenia w sprzedaży biletów przez internet

Pap

22 maja 2026, 13:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu, bez dodatkowej opłaty, lub w kasie na dworcu.

"Zespoły informatyczne PKP Intercity oraz PKP Informatyka intensywnie pracują nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii systemu sprzedaży. Niestety, problem okazał się bardziej złożony niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo występować" - poinformowało w piątek PKP Intercity na platformie X.

Spółka informowała w czwartek wieczorem, że w systemie sprzedaży biletów online została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu.

Według informacji przekazanych przez firmę, podróżni, którzy z powodu awarii nie mogli kupić biletów, będą to mogli zrobić już w pociągu, bez opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania. "Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd" - podała spółka. Zachęca jednocześnie do zakupu biletów w kasach.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

