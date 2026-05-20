Grupa Azoty może otrzymać wsparcie w formie dokapitalizowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Według niego ogłoszenie przez Komisję Europejską planu działań dla branży nawozowej poprawia warunki dla grupy.

Grupa Azoty może otrzymać wsparcie w formie dokapitalizowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Według niego ogłoszenie przez Komisję Europejską planu działań dla branży nawozowej poprawia warunki dla grupy.

- Raczej mówimy o dokapitalizowaniu z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zarządzanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - powiedział Balczun dziennikarzom, pytany o to, czy Grupa Azoty może dostać pożyczkę od Agencji Rozwoju Przemysłu. Potwierdził, że zapewnienie grupie finansowania to projekt uwzględniony w planach resortu na ten rok.

Szef MAP dodał, że w poniedziałek spotkał się z zarządem Grupy Azoty i z przedstawicielami strony społecznej w Tarnowie. Według niego były to "bardzo konstruktywne rozmowy".

- Wiem, że zapadły też decyzje na poziomie Komisji Europejskiej, które istotnie zmieniają uwarunkowania rynku i świadomość tego, jak należy chronić europejski rynek i dbać o bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział minister.

Jego zdaniem dzięki temu poprawiają się warunki dla Grupy Azoty, ale sytuacja spółki dalej jest trudna w związku z historycznie wysokim zadłużeniem.

- Mimo tego, że jesteśmy na finiszu już formalnym dotyczącym przejęcia projektu Polyolefins przez Orlen, to i tak pozostaje kwestia restrukturyzacji zadłużenia, które przecież w pewnym momencie doszło do poziomu nawet 18 mld zł. Wszystkie te rzeczy robimy jednocześnie z dużą presją na to, żeby Grupa Azoty wyszła na prostą i stanowiła istotny element polskiego krajobrazu gospodarczego - dodał Balczun.

Podczas prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty za 2025 r. zarząd spółki podał, że jej zadłużenie wzrosło w latach 2014-2025 z 3,5 mld zł do 18,2 mld zł. Umowa zbycia spółki Grupa Azoty Polyolefins (GAP) na rzecz Orlenu zmniejsza zadłużenie o 4,7 mld zł do 13,5 mld zł.

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek plan działań mających zabezpieczyć dostawy nawozów w UE i wesprzeć europejskich rolników w obliczu wysokich cen nawozów. Pakiet ma także ograniczyć zależność Europy od importu i wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe Wspólnoty.

Prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski stwierdził, że przyjęcie planu przez KE należy ocenić jako bardzo ważny i długo oczekiwany sygnał dla całego europejskiego przemysłu nawozowego i chemicznego. "Po raz pierwszy w tak wyraźny sposób Komisja Europejska łączy potrzeby rolnictwa i politykę klimatyczną z bezpieczeństwem żywnościowym, odpornością gospodarczą oraz strategiczną autonomią Unii Europejskiej" - napisał.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.