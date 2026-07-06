Lato to doskonały czas, by spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy. W sezonie wakacyjnym Instytut im. Wojciecha Korfantego przygotował bogaty program spacerów miejskich, które pozwolą odkryć historię, architekturę, sztukę i niematerialne dziedzictwo Katowic oraz innych miast województwa śląskiego. W ramach czterech tematycznych cykli odbędzie się łącznie 17 bezpłatnych spacerów – pieszych i rowerowych.

Lato to doskonały czas, by spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy. W sezonie wakacyjnym Instytut im. Wojciecha Korfantego przygotował bogaty program spacerów miejskich, które pozwolą odkryć historię, architekturę, sztukę i niematerialne dziedzictwo Katowic oraz innych miast województwa śląskiego. W ramach czterech tematycznych cykli odbędzie się łącznie 17 bezpłatnych spacerów – pieszych i rowerowych.

Instytut zapewnia, że program został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych lokalną historią, kulturą i nieoczywistymi opowieściami ukrytymi w miejskiej przestrzeni.

Warstwy miejskie Katowic – budynki, murale i opowieści

Cykl „Warstwy miejskie Katowic: budynki, murale i opowieści” umożliwi odkrywanie miasta poprzez jego architekturę, sztukę uliczną i mniej znane historie zapisane w przestrzeni publicznej. Edukatorka regionalna Instytutu Barbara Kowaczek-Jędrasik poprowadzi uczestników ulicami i podwórzami Katowic, odsłoni tajemnice zabytków oraz opowie o detalach, które na co dzień łatwo przeoczyć - informuje Instytut.

Spacery odbędą się 7 lipca (godz. 10:00), 21 lipca (godz. 16:00) oraz 25 sierpnia (godz. 17:00). Wydarzenia realizowane są w ramach upowszechniania programu Erasmus+ i będą tłumaczone na język angielski.

Więcej szczegółów: https://instytutkorfantego.pl/wydarzenia/warstwy-miejskie-katowic-budynki-murale-i-opowiesci-spacery-miejskie/

Kryminalne Katowice z Grzegorzem Wielgusem

Miłośnicy historii z dreszczykiem będą mogli wyruszyć śladem najgłośniejszych przedwojennych spraw kryminalnych. Przewodnikiem po mrocznych zakamarkach Katowic będzie pisarz Grzegorz Wielgus – autor powieści kryminalnych i fantasy.

Na rynku w Katowicach poznamy mordercę o urodzie amanta, któremu nie w smak było się żenić w 1933 roku. Nie zabraknie też oszusta z parafii starokatolickiej zarabiającego na rozwodach oraz morderców sądzonych w trybie doraźnym, który został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 19 marca 1928 roku jako lekarstwo na rosnącą w kraju przestępczość. Pojawi się również temat wampira z Świętochłowic - czytamy w informacji prasowej.

Cykl obejmuje trzy spacery zaplanowane na 17 lipca (godz. 16:00), 8 sierpnia (godz. 12:00) oraz 14 sierpnia (godz. 14:00). Ostatni z nich zostanie poprowadzony w języku angielskim. Wydarzenia również realizowane są w ramach programu Erasmus+.

Szczegóły: https://instytutkorfantego.pl/wydarzenia/kryminalne-katowice-z-grzegorzem-wielgusem-spacer-miejski/ .

Śladami Wojciecha Korfantego

Kolejnym cyklem jest „Śladami Wojciecha Korfantego”, który łączy spacer historyczny z lekkim wykładem i aktywnym poznawaniem miejsc związanych z patronem Instytutu, przedwojennymi Katowicami oraz historią Górnego Śląska.

Uczestnicy odwiedzą miejsca bliskie Korfantemu, związane z jego działalnością: od Czarnego Lasu, niedaleko Woźnik (gdzie zapadła ostateczna decyzja wzywającą do wybuchu III Powstania Śląskiego), przez dawną willę Korfantego, po rozgłośnię Radia Katowice. Nie zabraknie też pieszych wycieczek po ciekawych miejscach przedwojennych i współczesnych Katowic: dawnych stadionów piłkarskich, śląskiej hałdy czy ulicy Teatralnej z siedzibą pierwszej katowickiej loży masońskiej - informuje Instytut.



Poszczególne spacery poprowadzą: Leonard Jagoda (pasjonat historii z Koziegłów), dziennikarz sportowy Paweł Czado czy Aleksandra Goniewicz z Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Cykl potrwa od 16 lipca do 27 sierpnia. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szczegóły: https://instytutkorfantego.pl/wydarzenia/sladami-wojciecha-korfantego-spacery-miejskie-2/ .

Weekendowe spacery śladem dziedzictwa niematerialnego

Czwarty cykl poświęcony jest dziedzictwu niematerialnemu. Program obejmuje cztery wyjątkowe wydarzenia:

„ Katowicki ślad Pracowni Piastowska 1” – Małgorzata Borowska, przewodniczka i gospodyni pracowni Piastowska 1 przybliży trudno uchwytne linki do dziedzictwa artystycznego Hansa Bellmera, Andrzeja Urbanowicza, Urszuli Broll, Henryka Wańka oraz grup St-53 i Oneiron, które pozostają rozpięte w szczelinach istnienia pracowni katowickiej awangardy. Spacer odbędzie 25 lipca od godz. 15.00.

„ Drama w lesie!” – wypad do Parku Repeckiego w Reptach Śląskich – obiektu dziedzictwa materialnego – odsłoni przed nami swą wartość niematerialną wpisując się w europejskie dziedzictwo sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu. Spacer, który poprowadzi Magdalena Gościniak odbędzie się 2 sierpnia od godz. 10.00.

„ W samo południe w Świętochłowicach” – za sprawą pisarki Moniki Kassner znajdziemy się w samym środku lokalnego, śląskiego kryminału „Sprawa Salzmanna”. Spacer odbędzie się 22 sierpnia od godz. 12.00.

„W kiecce na kole” – rowerowo-piesza wycieczka śladem nieznanych Gliwiczanek (m.in. karczmarek, żon, naukowczyń, nauczycielek) w herstorycznych strojach „na koło”. Cyklistka i przewodniczka Jolanta Masal oraz członkinie Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet zaplanowały bezpieczną trasę, głównie ścieżkami rowerowymi. Od Placu Krakowskiego do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia od godz. 11.00.

Więcej szczegółów: https://instytutkorfantego.pl/wydarzenia/spacery-sladami-dziedzictwa-niematerialnego/ .

Bezpłatny udział i obowiązkowe zapisy

Wszystkie wydarzenia organizowane przez Instytut im. Wojciecha Korfantego są bezpłatne. Na część spacerów obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Szczegółowy harmonogram wraz z terminami zgłoszeń oraz opisami poszczególnych tras dostępny jest na stronie internetowej Instytutu .





