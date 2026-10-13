Kopalnia i pomoc czworonogom? W Wieliczce to możliwe

Przy szybie Daniłowicza kopalni Wieliczka 10 października spotkali się ludzie o wielkich sercach dla zwierząt: wolontariusze Fundacja Skrzydlaty Pies z Bukowna, pracownicy kopalni, wieliczanie, turyści oraz niezawodni harcerze wielickiego hufca ZHP. W ramach akcji „Kopalnia dobrych serc” udało się m.in. zebrać ponad 240 kg karmy dla psów oraz przeszło 30 kg karmy dla kotów.

Przy szybie Daniłowicza kopalni Wieliczka 10 października spotkali się ludzie o wielkich sercach dla zwierząt: wolontariusze Fundacja Skrzydlaty Pies z Bukowna, pracownicy kopalni, wieliczanie, turyści oraz niezawodni harcerze wielickiego hufca ZHP. W ramach akcji „Kopalnia dobrych serc” udało się m.in. zebrać ponad 240 kg karmy dla psów oraz przeszło 30 kg karmy dla kotów.

Miłośnicy zwierząt okazali również wielką hojność, wypełniając datkami fundacyjną puszkę. W sumie na konto Skrzydlatego Psa powędrowało ponad 2900 zł oraz 10 euro.

- Stoisko tętniło życiem od samego rana. Pierwsi darczyńcy przyszli jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zbiórki. Przynieśli puszki, saszetki, chrupki, legowiska, a wszystko ku wielkiej radości beneficjentów, czyli podopiecznych Fundacji Skrzydlaty Pies. Pieski przyjechały liczną grupą, by wraz z wolontariuszami zachęcać do pomocy, a także do mądrych adopcji. Niekwestionowaną gwiazdą wydarzenia okazała się Barbara, malamucia seniorka, ambasadorka starszych psów, które wciąż i z utęsknieniem czekają na swoje domy oraz na swoich ludzi - informują służby prasowe zabytkowej kopalni.

Wielkie serce okazali pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” na czele z wiceprezesem Łukaszem Sadkiewiczem. Pomoc organizowali działowo oraz indywidualnie, zaopatrując Skrzydlatego Psa m.in. w wartościową karmę oraz przekazując hojne datki. Każdy, kto podzielił się z potrzebującymi zwierzętami darami o wartości minimum 100 zł, otrzymywał upominek – bilet na zwiedzanie Trasy Górniczej.

Nieocenione było zaangażowanie harcerek i harcerzy z wielickiego hufca ZHP. Pomagali przy obsłudze stoiska, a także zadbali, aby do mieszkańców Wieliczki trafiły przepiękne, ręcznie robione ulotki informujące o akcji.

Równolegle ze zbiórką trwała sesja fotograficzna do fundacyjnego kalendarza na rok 2027. Kalendarz ukaże się w limitowanym nakładzie, a cały dochód z jego sprzedaży wesprze cele statutowe OPP Skrzydlaty Pies. Do zdjęć pozowali m.in. pracownicy kopalni. Towarzyszyły im psy z fundacji, a także domowi pupile, którzy radosnym szczekaniem oznajamiali, że chętnie przyłączają się do pomocy. Nie zabrakło byłych podopiecznych Skrzydlatego Psa, którzy już znaleźli swoje domy.