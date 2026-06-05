Komunikacja Beskidzka otrzymała siedem z 15 autobusów na gaz CNG

Siedem z piętnastu 12-metrowych autobusów Man, napędzanych gazem ziemnym (CNG), dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przekazał, że pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września.

Siedem z piętnastu 12-metrowych autobusów Man, napędzanych gazem ziemnym (CNG), dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przekazał, że pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września.

- Pierwszych siedem Manów Lion's City już dojechało. Musimy je przystosować do użytku, między innymi wyposażyć w kasy fiskalne. W drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi. Pozostałe autobusy dotrą na przełomie sierpnia i września - powiedział Kobiela.

Jak wskazał, 12-m autobusy dostarcza wyłoniona w przetargu spółka Man Truck&Bus Polska. Są niskopodłogowe. Napędzają je silniki zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy są klimatyzowane. Wyposażone zostały w pełną informację pasażerską. Mają zewnętrzne tablice z numerem linii i kierunkiem jazdy. Wewnątrz są wyświetlacze LCD, na których prezentowana jest trasa przejazdu. Autobusy mogą zabrać na pokład w sumie stu pasażerów, w tym 30 na miejscach siedzących. Wszystkie są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oferta opiewała na 28,39 mln zł brutto (23,08 mln zł netto). Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z UE w wysokości ponad 19 mln zł.

To kolejna dostawa dla komunalnej firmy przewozowej w ostatnim czasie. Komunikacja Beskidzka otrzymała już sześć autobusów Solaris z silnikami diesla: cztery 10,5-m. oraz dwa o długości 18 metrów. Zapłaciła za nie 11,56 mln zł. Miała na ten cel dofinansowanie z KPO. Pod koniec ubiegłego roku firma odebrała sześć niskopodłogowych Mercedesów klasy midi, a także dwa 8-metrowe Isuzu.

Przewoźnik posiada obecnie około 120 autobusów. Nowe pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone, które pochodzą z początku XXI wieku.

Flota Komunikacji Beskidzkiej jest sukcesywnie odnawiana. W 2019 roku zakupiono 26 Solarisów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Trzy lata później na drogi wyjechało sześć używanych Mercedesów na gaz, które kupiono w Austrii. W 2023 roku Komunikacja Beskidzka otrzymała cztery Solarisy typu mini, zasilane olejem napędowym przy najwyższej normie emisji spalin Euro 6.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny tworzy jedenaście samorządów: wszystkie gminy powiatu bielskiego oprócz Czechowic-Dziedzic, powiat bielski oraz samorząd Kęt. Przewozy realizuje poprzez Komunikację Beskidzką, w której posiada 100 proc. udziałów. Rocznie z usług przewoźnika korzysta około 4,5 mln pasażerów.