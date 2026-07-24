Kolejny związek zawodowy w JSW. To tam uzwiązkowienie jest największe

Związek zawodowy został założony w ruchu Knurów, wchodzącym w skład Kopalni Knurów-Szczygłowice. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie organizacje związkowe działające w zakładzie wystosowały pismo do zarządu JSW. Domagały się w nim uzupełnienia braków kadrowych w Ruchu Knurów. Spółka odpowiedziała pismem o koniecznej optymalizacji zatrudnienia. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

W Ruchu Knurów powstał też ostatnio nowy związek zawodowy. Powołano tam komitet założycielski Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80". Przewodzi mu górnik Mateusz Demczuk, który powody założenia organizacji wyjaśniał w mediach społecznościowych.

Jestem górnikiem ścianowym i tak jak wy codziennie zjeżdżam pod ziemię, wykonuję swoją pracę i doskonale znam problemy, z którymi mierzymy się jako pracownicy naszej kopalni. Dlatego wspólnie z grupą pracowników założyliśmy na Ruchu Knurów Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”. Nie po to, aby walczyć z kopalnią, ani tym bardziej ją zamknąć! Powstał po to, aby walczyć o pracowników i przyszłość naszej kopalni. Naszym celem jest poprawa warunków pracy, bezpieczeństwa i godnego traktowania całej załogi dołowej i na powierzchni. Chcemy, aby kopalnia Knurów była miejscem, w którym pracownik jest szanowany i może spokojnie dopracować aż do zasłużonej emerytury – napisał Mateusz Demczuk.

Rekordowe uzwiązkowienie w JSW

Jak napisała w czerwcu „Rzeczpospolita”, to właśnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest największy współczynnik uzwiązkowienia załogi. Według ustaleń dziennika, działają tam 82 związki zawodowe, a statystycznie każdy pracownik ma należeć do niespełna dwóch organizacji. W całej grupie JSW takich organizacji jest jeszcze więcej. Pod koniec 2020 roku funkcjonowało ich 135, a wskaźnik uzwiązkowienia wynosił 123,6 proc - podała wtedy JSW w całorocznym raporcie.

Krytycy obecnych przepisów wskazują, że rozdrobnienie organizacji prowadzi do mnożenia oddelegowań do związków i dodatkowych kosztów“ – pisała „Rzeczpospolita”.

Gazeta podała też wyliczenia, zgodnie z którymi utrzymanie związków zawodowych w czterech największych spółkach górniczych kosztuje blisko 100 mln zł rocznie.