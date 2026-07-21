Związkowcy zwracają się do zarządu JSW o uzupełnienie braków kadrowych Ruchu „Knurów”. Ich zdaniem, mogłoby się to odbyć poprzez przejścia pracowników z innych ruchów lub „zastosowanie innych skutecznych rozwiązań organizacyjnych”.

– Kolejne odejścia na urlopy górnicze, Jednorazowe Odprawy Pieniężne (JOP) oraz emerytury powodują utratę najbardziej doświadczonej kadry i coraz bardziej dezorganizują pracę oddziałów. Obowiązki odchodzących pracowników są przenoszone na pozostałą załogę, która pracuje na granicy swoich możliwości – napisali związkowcy.

Autorzy listu zwracają uwagę, że w Ruchu „Knurów” pracuje obecnie ok. 2 tys. osób, co czyni tę załogę najmniej liczną, ale jednocześnie najbardziej wydajną spośród tych, które pracują we wszystkich kopalniach JSW. Zdaniem związkowców, złoża w Knurowie zapewniają możliwość prowadzenia wydobycia przez kolejne dziesięciolecia, co sprawia, że potrzebna jest większa liczba pracowników. Organizacje związkowe wniosły też do zarządu JSW o przedstawienie działań, jakie ten zamierza podjąć dla uzupełnienia braków kadrowych. Pod pismem podpisali się przedstawiciele zakładowej „Solidarności”, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Związku Zawodowego „Kadra”.

Zarząd JSW odpowiada: Potrzebna optymalizacja

W przesłanym nam oświadczeniu biura prasowego JSW czytamy, że spółka prowadzi obecnie działania, które zmierzają do optymalizacji zatrudnienia, a każdy przypadek odejścia jest rozpatrywany indywidualnie. Uwzględnia przy tym naturalne procesy odejść pracowników na emerytury oraz korzystanie z urlopów górniczych i Jednorazowych Odpraw Pieniężnych.

W oświadczeniu JSW mowa też o inwestycjach w poprawę bezpieczeństwa, komfortu pracy i wzrostu wydajności, co ma się przełożyć także na pracę Ruchu „Knurów”.

– Istotnym elementem tych działań będzie planowane w najbliższych tygodniach uruchomienie klimatyzacji centralnej. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie robót w normatywnym czasie pracy wynoszącym 7,5 godziny, co pozwoli na przejście z obecnego systemu pięciozmianowego, wynikającego ze skróconego czasu pracy, na system czterozmianowy oddziałów wydobywczych, a w dalszej kolejności również oddziałów robót przygotowawczych. Rozwiązanie to przełoży się na bardziej efektywną organizację pracy, zmniejszając jednocześnie obciążenie robót transportowych i infrastruktury szybowej – napisało biuro prasowe JSW.

Spółka odniosła się też do postulatu związkowców dotyczącego przeniesienia do Ruchu „Knurów” pracowników z innych podmiotów. W oświadczeniu czytamy, że takie przesunięcia nie są obecnie planowane, a niedobory kadrowe będą uzupełniane w pierwszej kolejności w kopalniach produkujących węgiel o najlepszych parametrach