Górnictwo

Kolej na nową pracę? Spotkanie dla pracowników PGG

Polska Grupa Górnicza organizuje kolejne spotkanie informacyjne dla górników zainteresowanych pracą w branży kolejowej.

Robert Passia

Robert Passia

24 lipca 2026, 13:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Spotkanie dla pracowników PGG zainteresowanych pracą w Kolejach Śląskich.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska Grupa Górnicza organizuje kolejne spotkanie informacyjne dla górników zainteresowanych pracą w branży kolejowej.

Możliwość podjęcia przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej pracy w branży kolejowej to efekt porozumienia podpisanego w ubiegłym roku przez PGG, Koleje Śląskie i spółkę Synercom Usługi Wspólne. O zawartej umowie pisaliśmy TUTAJ. 

Program daje górnikom szansę na przekwalifikowanie i obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, badania predyspozycji i wsparcie w procesie zatrudnienia. Jak mówił w rozmowie z netTG.pl prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz, pierwsze osoby z branży górniczej już w tym roku znajdą pracę u samorządowego przewoźnika. Na mocy porozumienia z PGG, kolejowa spółka może zatrudnić docelowo 150-200 górników.

Część osób może pracować u nas jako konduktorzy z możliwością awansu w przyszłości na kierownika pociągu. Być może też kilka osób chciałoby aplikować na maszynistę. To wymaga dwustopniowego cyklu szkolenia. Najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty, później przejść roczne szkolenie i zdać egzamin przed Urzędem Transportu Kolejowego. To jest najdłuższa droga, ale też nie wykluczamy, że część górników będzie za jakiś czas jeździła pociągami jako maszyniści – mówił prezes Kolei Śląskich.

Kolejne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych osób odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia w Akademii PGG (budynek B) na Ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65. Zgłoszenia należy kierować do 5 sierpnia na e-mail: a.wisniewska@pgg.pl lub telefonicznie: 32 757 21 39. 

 

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