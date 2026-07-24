Kolej na nową pracę? Spotkanie dla pracowników PGG

Możliwość podjęcia przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej pracy w branży kolejowej to efekt porozumienia podpisanego w ubiegłym roku przez PGG, Koleje Śląskie i spółkę Synercom Usługi Wspólne. O zawartej umowie pisaliśmy TUTAJ.

Program daje górnikom szansę na przekwalifikowanie i obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, badania predyspozycji i wsparcie w procesie zatrudnienia. Jak mówił w rozmowie z netTG.pl prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz, pierwsze osoby z branży górniczej już w tym roku znajdą pracę u samorządowego przewoźnika. Na mocy porozumienia z PGG, kolejowa spółka może zatrudnić docelowo 150-200 górników.

Część osób może pracować u nas jako konduktorzy z możliwością awansu w przyszłości na kierownika pociągu. Być może też kilka osób chciałoby aplikować na maszynistę. To wymaga dwustopniowego cyklu szkolenia. Najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty, później przejść roczne szkolenie i zdać egzamin przed Urzędem Transportu Kolejowego. To jest najdłuższa droga, ale też nie wykluczamy, że część górników będzie za jakiś czas jeździła pociągami jako maszyniści – mówił prezes Kolei Śląskich.

Kolejne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych osób odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia w Akademii PGG (budynek B) na Ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65. Zgłoszenia należy kierować do 5 sierpnia na e-mail: a.wisniewska@pgg.pl lub telefonicznie: 32 757 21 39.



