Kluczowy fragment A4 do remontu. Start prac jeszcze w lipcu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na kompleksowy remont nawierzchni autostrady A4 na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany. Prace mają się rozpocząć w ciągu dwóch tygodni i potrwać trzy miesiące.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na kompleksowy remont nawierzchni autostrady A4 na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany. Prace mają się rozpocząć w ciągu dwóch tygodni i potrwać trzy miesiące.



Odcinek autostrady A4 od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Łany ma 5,3 km długości i blisko ćwierć wieku. Został udostępniony kierowcom w 2003 r. i – jak podkreślają w GDDKiA – stanowi ważny fragment polskiej i europejskiej sieci drogowej. Średnio przejeżdża nim ponad 48 tys. pojazdów na dobę, a ruch ciągle rośnie. Zgodnie z wynikami najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR 2025) liczba pojazdów na tym odcinku autostrady A4 wzrosła o blisko 15 proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem z lat 2020-2021.

- Wieloletnia eksploatacja spowodowała powstanie uszkodzeń zmęczeniowych, takich jak spękania, koleiny i wykruszenia. Dotychczas na tym odcinku wykonywaliśmy jedynie punktowe wymiany warstwy ścieralnej. Obecny stan techniczny nawierzchni wymaga jednak przeprowadzenia zasadniczego remontu – zaznacza Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.

Zakres remontu na autostradzie A4

Przetarg na remont tego odcinka A4 ogłoszono w marcu 2026 r. Wpłynęło dziewięć ofert: najniższą ceną zaproponowała firma Drog-Bud z Lubojenki (niespełna 8 mln zł), a najwyższą - Berger Bau Polska (11,1 mln zł). Budżet GDDKiA na tę inwestycję wynosi niecałe 10 mln zł, podpisano więc umowę z firmą Drog-Bud.

- Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 14 dni i będzie miał na ich ukończenie trzy miesiące. Na wykonane prace Drog-Bud udzieli 7-letniej gwarancji jakości – informuje Marcin Twardysko.

Zaplanowano wymianę kilku warstw nawierzchni (ścieralna, wiążąca, podbudowa) oraz prace towarzyszące, które pozwolą przywrócić pełną nośność trasy i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Dotyczą one elementów odwodnienia, obiektów mostowych i barier ochronnych.

Utrudnienia dla kierowców podczas remontu autostrady A4

Jak przy każdym takim remoncie kierowcy muszą się spodziewać utrudnień. W GDDKiA zapewniają, że zostaną one zminimalizowane – utrzymany zostanie przekrój 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

- Wymaga to od nas i od wykonawcy starannego przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu, który zostanie wdrożony wraz z rozpoczęciem robót – wskazuje Marcin Twardysko.

Likwidacja niepotrzebnych bramek na A4

GDDKiA prowadzi także przetarg na likwidację Miejsc Poboru Opłat, czyli tzw. bramek, na Placu Poboru Opłat Żernica oraz Stacjach Poboru Opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany, w ciągu autostrady A4 między Gliwicami a granicą z woj. opolskim. Są one bezużyteczne od lipca 2023 r., kiedy zniesiono opłaty za przejazd pojazdami lekkimi autostradami państwowymi, zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbiórka infrastruktury Miejsc Poboru Opłat, a następnie przywrócenie drogi do standardów właściwych dla jej klasy, wraz ze zmianą organizacji ruchu – informują w GDDKiA.

Oferty w tym przetargu złożyło pięciu wykonawców. Najniższą cenę, ponad 7,3 mln zł, zaproponowała firma Usługi Transportowo-Drogowo-Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to blisko 11 mln zł (zmieściło się w nim czterech wykonawców), a umowa ma być podpisana w IV kwartale 2026 r.

Autostrada A4 zostanie rozbudowana

Trwają także przygotowania do rozbudowy autostrady A4, po tym gdy GDDKiA przejmie zarządzanie calą trasą, także odcinkiem Katowice - Kraków. Zadanie to zostało wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Planowana rozbudowa obejmuje blisko 120 km trasy w województwach śląskim i małopolskim.

- Poszerzymy jezdnie, przebudujemy węzły, unowocześnimy obiekty inżynierskie oraz przygotujemy całą infrastrukturę do rosnących potoków ruchu – informowano w GDDKiA w lutym 2026 r.

Ogłoszono już pierwsze przetargi na przygotowanie projektów rozbudowy.

