Transformacja od A do Z

Kiedyś korzystali z tego budynku górnicy, teraz wprowadzają się przedszkolaki

W budynku należącym przez lata do kopalni Anna w Pszowie otwarto Miejski Żłobek „Ania” . To kolejny budynek zrewitalizowany przez miasto na terenie pokopalnianym.

Monika Krezel

Monika Krężel

27 sierpnia 2026, 10:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Pszów

Żłobek w Pszowie powstał na pokopalnianym terenie

fot: UM Pszów

W budynku należącym przez lata do kopalni Anna w Pszowie otwarto Miejski Żłobek „Ania” . To kolejny budynek zrewitalizowany przez miasto na terenie pokopalnianym.

26 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie Miejskiego Żłobka „Ania” w Pszowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście oraz rodzice wraz z dziećmi. 

- Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi oraz zaproszeni goście mogli zwiedzić żłobek i zobaczyć, jak wygląda obiekt przygotowany do przyjęcia najmłodszych. Była to również okazja, aby zajrzeć do sal i poznać przestrzeń, w której dzieci będą spędzać czas od początku września - informuje UM Pszów.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Pszowa Piotr Kowol, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Grzenia oraz dyrektor żłobka  Anita Swoboda, oficjalnie otwierając drzwi nowej placówki.

Miejski Żłobek „Ania” rozpocznie działalność już 1 września. 

- Otwarcie żłobka jest również kolejnym etapem zmian zachodzących na terenach pokopalnianych. Nowa placówka wpisuje się w proces nadawania temu obszarowi nowych funkcji i tworzenia miejsc odpowiadających na potrzeby mieszkańców. To kolejny ważny krok w zmianie charakteru terenów, które przez lata związane były z działalnością kopalni, a dziś zyskują nowe przeznaczenie - podkreśla miasto.

Kopalnia Węgla Kamiennego Anna w Pszowie działała od XIX wieku, definitywne zamknięcie nastąpiło w lutym 2012 r., po wyczerpaniu zasobów węgla. W 2016 r. teren kopalni został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), a później - w 2019 r. - gminie Pszów. Pozostało po niej sporo zabudowań, które miasto otrzymało od Spółki Restrukturyzacji Kopalń i teraz sukcesywnie je rewitalizuje. Na terenie budynku byłej łaźni i maszyny wyciągowej szybu Jan kopalni Anna działa już biblioteka. Teraz w kolejnym budynku powstał żłobek.

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