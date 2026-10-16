KGHM z prestiżową nagrodą za najlepsze raportowanie roczne

KGHM Polska Miedź S.A. po raz pierwszy zdobył Diament w konkursie „The Best Annual Report 2025”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Diament przyznawany jest najwyżej ocenionej spółce spośród wielokrotnych laureatów konkursu. W ocenie uwzględniana jest zarówno jakość sprawozdawczości finansowej, jak i raportowania zrównoważonego rozwoju. KGHM po raz szesnasty otrzymała również tytuł „The Best of The Best” oraz po raz pierwszy wyróżnienie w kategorii „Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”.

KGHM Polska Miedź S.A. po raz pierwszy zdobył Diament w konkursie „The Best Annual Report 2025”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Diament przyznawany jest najwyżej ocenionej spółce spośród wielokrotnych laureatów konkursu. W ocenie uwzględniana jest zarówno jakość sprawozdawczości finansowej, jak i raportowania zrównoważonego rozwoju. KGHM po raz szesnasty otrzymała również tytuł „The Best of The Best” oraz po raz pierwszy wyróżnienie w kategorii „Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”.

Polska Miedź od lat należy do grona najwyżej ocenianych spółek pod względem jakości raportowania rocznego. Po zdobyciu trzech nagród głównych w latach 2007-2009, w 2010 roku KGHM, jako pierwsze spośród przedsiębiorstw, otrzymał tytuł „The Best of The Best”, przyznawany firmom utrzymującym wysoki poziom sprawozdawczości i komunikacji z rynkiem kapitałowym. Przyznany w tym roku po raz szesnasty tytuł potwierdza, że Spółka konsekwentnie utrzymuje bardzo wysoki poziom raportowania i komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Najwyższa jakość raportowania

Najwyższą ocenę wśród wielokrotnych laureatów uzyskał KGHM, zdobywając nagrodę „Diament The Best of The Best”. Spółka otrzymała także pierwsze w swojej historii wyróżnienie za oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiące ważny element informacji przekazywanych akcjonariuszom i inwestorom.

– Wiarygodne raportowanie to dla nas coś więcej niż obowiązek informacyjny – to podstawa zaufania inwestorów i odpowiedzialnego budowania wartości KGHM. Przy skali naszej działalności, obejmującej operacje górniczo-hutnicze na trzech kontynentach, kluczowe jest pokazanie pełnego obrazu Spółki: od wyników finansowych i działalności operacyjnej, przez inwestycje, po długoterminowe kierunki rozwoju. Dlatego koncentrujemy się nie na liczbie prezentowanych danych, lecz na ich przejrzystości, spójności i użyteczności. Chcemy, aby inwestorzy mogli na tej podstawie rzetelnie ocenić zarówno obecną sytuację KGHM, jak i jego perspektywy – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Sprawozdawczość KGHM odzwierciedla skalę i złożoność działalności Grupy prowadzonej w Polsce oraz Ameryce Północnej i Południowej. Obejmuje wyniki finansowe, produkcję i inwestycje, a także czynniki wpływające na działalność górniczą i hutniczą. Ważną część raportowania stanowią kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Dokumenty przedstawiają również długoterminowe kierunki rozwoju Grupy, w tym inwestycje w krajową bazę zasobową i aktywa zagraniczne.

Z myślą o interesariuszach

The Best Annual Report to konkurs promujący raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Co roku biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR, oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające według MSSF/MSR lub ustawy o rachunkowości.

Złożona z ekspertów rynku kapitałowego Kapituła ocenia raporty nie tylko w zakresie zastosowania zasad rachunkowości, ale także opisu ryzyk oraz doboru informacji i danych w raporcie przy zachowaniu przejrzystości i użyteczności informacji.