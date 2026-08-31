Górnictwo

KGHM światowym liderem w produkcji srebra. Firma wyprzedziła gigantów

KGHM znalazł się na pierwszym miejscu rankingu produkcji srebra na świecie za II kwartał 2026 roku. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

31 sierpnia 2026, 09:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Bardzo dobre wyniki KGHM w produkcji srebra.

fot: KGHM

KGHM znalazł się na pierwszym miejscu rankingu produkcji srebra na świecie za II kwartał 2026 roku. 

Według serwisu MinerDeck spółka zajęła I miejsce wśród producentów srebra w II kwartale tego roku. W raporcie przygotowanym przez portal czytamy, że polska firma wydobyła w tym okresie 12,3 mln uncji srebra (383 tony). Tym samym KGHM wyprzedził tak znaczące przedsiębiorstwa, jak meksykańskie Fresnillo czy amerykańskie Newmont, czyli światowego lidera w wydobyciu złota. 

W całym pierwszym półroczu KGHM wydobył 712 ton srebra, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Krajowa produkcja srebra wyniosła w pierwszym półroczu 697 ton.

https://x.com/KGHM_SA/status/2091887572599411099

W całym pierwszym półroczu KGHM wydobył 712 ton srebra, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Krajowa produkcja srebra wyniosła w pierwszym półroczu 697 ton. Jak podała firma, "osiągnięte rezultaty były efektem m.in. utrzymania wysokiej wydajności Głównego Ciągu Technologicznego oraz stabilnej pracy oddziałów górniczych i hutniczych".

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld PLN.

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