KGHM światowym liderem w produkcji srebra. Firma wyprzedziła gigantów
KGHM znalazł się na pierwszym miejscu rankingu produkcji srebra na świecie za II kwartał 2026 roku.
fot: KGHM
Bardzo dobre wyniki KGHM w produkcji srebra.
fot: KGHM
KGHM znalazł się na pierwszym miejscu rankingu produkcji srebra na świecie za II kwartał 2026 roku.
Według serwisu MinerDeck spółka zajęła I miejsce wśród producentów srebra w II kwartale tego roku. W raporcie przygotowanym przez portal czytamy, że polska firma wydobyła w tym okresie 12,3 mln uncji srebra (383 tony). Tym samym KGHM wyprzedził tak znaczące przedsiębiorstwa, jak meksykańskie Fresnillo czy amerykańskie Newmont, czyli światowego lidera w wydobyciu złota.
W całym pierwszym półroczu KGHM wydobył 712 ton srebra, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Krajowa produkcja srebra wyniosła w pierwszym półroczu 697 ton.
W całym pierwszym półroczu KGHM wydobył 712 ton srebra, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Krajowa produkcja srebra wyniosła w pierwszym półroczu 697 ton. Jak podała firma, "osiągnięte rezultaty były efektem m.in. utrzymania wysokiej wydajności Głównego Ciągu Technologicznego oraz stabilnej pracy oddziałów górniczych i hutniczych".
W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld PLN.