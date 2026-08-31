KGHM światowym liderem w produkcji srebra. Firma wyprzedziła gigantów

Według serwisu MinerDeck spółka zajęła I miejsce wśród producentów srebra w II kwartale tego roku. W raporcie przygotowanym przez portal czytamy, że polska firma wydobyła w tym okresie 12,3 mln uncji srebra (383 tony). Tym samym KGHM wyprzedził tak znaczące przedsiębiorstwa, jak meksykańskie Fresnillo czy amerykańskie Newmont, czyli światowego lidera w wydobyciu złota.



W całym pierwszym półroczu KGHM wydobył 712 ton srebra, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Krajowa produkcja srebra wyniosła w pierwszym półroczu 697 ton.