Katowice zamówiły u Solarisa 15 autobusów miejskich na gaz

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach zamówiło u Solarisa piętnaście autobusów z napędem gazowym - podał w poniedziałek katowicki magistrat. Wartość umowy to 38 mln zł, z tego ponad 25 mln zł pokryją środki unijne.

W przyszłym roku Katowice też stawiają na inwestycje

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach zamówiło u Solarisa piętnaście autobusów z napędem gazowym - podał w poniedziałek katowicki magistrat. Wartość umowy to 38 mln zł, z tego ponad 25 mln zł pokryją środki unijne.

Mają to być kolejne pojazdy z takim napędem we flocie samorządowego przewoźnika. W dwóch częściach przetargu zamówiono pięć autobusów CNG przegubowych i dziesięć krótszych. Na realizację zamówienia przewidziano ok. 15 miesięcy.

Łączna kwota przeznaczona na nowe autobusy wynosiła prawie 39 mln zł: 15,38 mln zł brutto za wozy przegubowe i 23,37 mln zł brutto za pojazdy jednoczłonowe. Solaris za autobusy przegubowe zaproponował cenę 15 mln zł, a za jednoczłonowe 23,12 mln zł brutto; ceny MANa wynosiły odpowiednio 16,67 mln zł i 25,17 mln zł brutto.

Poniedziałkowa umowa to efekt ponowionego w tym roku postępowania w tej sprawie. Ubiegłoroczne unieważniono z powodu zbyt wysokich cen.

Budżet pierwszego przetargu wynosił łącznie ok. 32 mln zł

W części dot. autobusów przegubowych, przy budżecie 12,3 mln zł brutto, też wpłynęły dwie oferty: MAN proponował 15,7 mln zł, a Solaris 14,9 mln zł. Na dostawy autobusów jednoczłonowych, przy budżecie blisko 19,7 mln zł brutto, wpłynęły trzy oferty: MAN zaproponował 23,2 mln zł, Solaris 23,6 mln zł, a Autobagi Polska (dystrybutor tureckiej marki BMC) 19,1 mln zł. Dostawy przewidywano na 20 miesięcy.

Podobnie jak w pierwszym zamówieniu, zakup autobusów CNG ma wesprzeć ponad 25 mln zł dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (FESL) - w priorytecie FESL.03.00-Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności.

Władze miasta akcentują, że w ostatnich latach sukcesywnie modernizują tabor tamtejszego PKM. Dostawy nowoczesnych autobusów pozwalają na wycofywanie z ruchu pojazdów mających więcej niż 15 lat, spełniających wcześniejsze normy emisji zanieczyszczeń. Zamawiane wozy na gaz CNG m.in. umożliwią redukcję emisji dwutlenku węgla o 25 proc. wobec wycofywanych autobusów dieslowskich.

Cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa zaznaczył, że obecnie średni wiek autobusów PKM Katowice to niecałe siedem lat. "Tylko od 2015 r. zakupiliśmy 215 autobusów za łączną kwotę prawie 339 mln zł" - wskazał Krupa.

Według poniedziałkowej informacji PKM Katowice dysponuje obecnie 258 autobusami. 58 pojazdów jest zasilanych elektrycznie, a osiem - gazem CNG. 22 wozy to hybrydy, a trzy mają napęd wodorowy. Ponad połowa pojazdów z silnikiem spalinowym spełnia najwyższe normy emisji zanieczyszczeń.

Pierwsze swoje autobusy z napędem CNG katowickie PKM zamówiło w 2023 r. Wcześniej, latem 2022 r. spółka zamówiła 22 autobusy z napędem hybrydowym, a w 2020 r. pięć autobusów z napędem konwencjonalnym i 10 elektrycznych.