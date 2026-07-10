Katowice Airport w I półroczu obsłużyło ponad 3,2 mln pasażerów

Ponad 3,2 mln pasażerów obsłużyło w pierwszym półroczu 2026 r. katowickie lotnisko. To o ponad 200 tys. osób więcej, niż w tym samym okresie ub. roku. W samym czerwcu br. z portu skorzystało niemal 890 tys. podróżnych; o 50 tys. osób więcej niż przed rokiem.

Ponad 3,2 mln pasażerów obsłużyło w pierwszym półroczu 2026 r. katowickie lotnisko. To o ponad 200 tys. osób więcej, niż w tym samym okresie ub. roku. W samym czerwcu br. z portu skorzystało niemal 890 tys. podróżnych; o 50 tys. osób więcej niż przed rokiem.

Jak poinformowały w piątek służby prasowe Katowice Airport, od początku stycznia do końca czerwca br. linie lotnicze obsłużyły ogółem w Katowice Airport 3,225 mln pasażerów, o blisko 214 tys. więcej (o ponad 7 proc.), niż w tym samym czasie w 2025 r.

Więcej, niż przed rokiem

W pierwszym półroczu linie lotnicze przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 1,802 mln podróżnych, o 224 tys. (o 14,2 proc.) więcej, niż przed rokiem.

Z kolei ruch czarterowy w porównaniu z ub. roku był minimalnie mniejszy w związku z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej. W pierwszej połowie 2026 r. z oferty biur podróży z wylotem z Katowic skorzystało 1,410 mln pasażerów, o 1,6 tys. osób (o 0,11 proc.) mniej, niż rok wcześniej.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej latali z Katowice Airport do Dortmundu (ponad 181 tys. osób), Londynu-Luton (98 tys. osób), na Maltę (ponad 93 tys. osób), Londynu-Stansted (88 tys. osób) czy do Alicante (ponad 80 tys. osób).

W segmencie lotów wakacyjnych największym zainteresowaniem cieszyły się wyloty z Pyrzowic do Marsa Alam (216 tys. osób), Hurghady (210 tys.), Antalii (206 tys. osób), Sharm el-Sheikh (77 tys. osób) i Djerby (46 tys. osób).

W pierwszym półroczu 2026 r. w Katowice Airport miały miejsce 24 544 starty i lądowania, czyli o 1 168 (o 5 proc.) więcej, niż w tym samym czasie w 2025 roku.

W samym czerwcu br. w ruchu całkowitym obsłużono w Katowice Airport 890 tys. pasażerów, o 50 tys. (o 6 proc.) więcej, niż rok wcześniej. Linie lotnicze przewiozły na rejsach rozkładowych z i do Katowic 373,2 tys. podróżnych, o 41,6 tys. (o 12,5 proc.) więcej, niż w czerwcu 2025 roku. W ruchu czarterowym odprawiono 515 tys. osób, o 8,4 tys. (o 1,6 proc.) więcej, niż rok wcześniej.

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik skomentował, że pierwsze półrocze 2026 r. zapowiada kolejne dobre wyniki w Katowice Airport.