Lumina Metals zadebiutowała 16 czerwca na GPW. Kanadyjska firma jest 402. spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Kilka tygodni temu spółka podpisała z KGHM list intencyjny dotyczący możliwej współpracy przy projekcie Nowa Sól. To jedno z największych niezagospodarowanych złóż miedzi i srebra w Europie.

Lumina Metals zadebiutowała 16 czerwca na GPW. Kanadyjska firma jest 402. spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Kilka tygodni temu spółka podpisała z KGHM list intencyjny dotyczący możliwej współpracy przy projekcie Nowa Sól. To jedno z największych niezagospodarowanych złóż miedzi i srebra w Europie.

Na zakończenie wtorkowych notowań akcje kanadyjskiej firmy wzrosły o 21 proc.

- Dzisiejszy debiut jest nie tylko sukcesem spółki, ale także potwierdzeniem roli GPW jako miejsca pozyskiwania międzynarodowego finansowania - powiedział prezes GPW Tomasz Bardziłowski. A premier Donald Tusk podczas wydarzenia "Polska Inwestuje" podkreślił: - Zakładamy, że wydobycie miedzi to inwestycja na kilkadziesiąt lat.

Łącznie spółka pozyskała za rozwój projektów wydobywczych w Polsce 421,5 mln CAD, co w przeliczeniu dało 1,22 mld zł. Cena emisyjna była ustalona na 12,50 CAD (32,66 zł).

Oferta dla polskich inwestorów

Szefowie spółki podkreślili, że debiut jest potwierdzeniem roli GPW jako miejsca pozyskiwania międzynarodowego finansowania. Chcą, aby polscy inwestorzy mieli możliwość bezpośredniego udziału w eksploatacji polskich zasobów miedzi i srebra.

Pragniemy poszerzyć grono naszych akcjonariuszy o polskie fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe oraz polskich inwestorów indywidualnych. Chcemy też pokazać nasze długoterminowe zaangażowanie w Polsce - mówił w trakcie pierwszego notowania akcji na GPW dyr. generalny Lumina Metals Jordan Pandoff.

Lumina Metals podpisała kilka tygodni temu z KGHM list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie Nowa Sól. To jedno z największych niezagospodarowanych złóż miedzi i srebra w Europie. Kanadyjczycy planują dostarczać koncentrat miedzi do hut flagowego polskiego koncernu.

Lumina Metals od kilkunastu lat inwestuje w projekty miedzi i srebra w Polsce, realizując największy w kraju program eksploracyjny w tym segmencie. Do tej pory firma zainwestowała w projekty w naszym kraju ponad 500 mln zł.

Lumina jest obecna w Polsce przez ponad dekadę, rozwija swoje projekty z wraz z tym najważniejszym, Nową Solą. Firma ma potencjał, by stać się jednym z najważniejszych odkrywców srebra i miedzi w Europie. W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł.

Lumina Metals Corp. rozwija portfel projektów miedziowych i srebrowych o skali regionalnej w południowo-zachodniej Polsce, koncentrując się na światowej klasy mineralizacji typu Kupferschiefer (łupek miedzionośny). Flagowe projekty Spółki – Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów – stanowią łącznie jedne z najważniejszych nowych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich dziesięcioleciach i plasują Polskę na czele w obliczu rosnącego zapotrzebowania kontynentu na bezpieczne dostawy kluczowych metali.

Srebro i miedź są coraz powszechniej uznawane za niezbędne dla transformacji energetycznej Europy, konkurencyjności przemysłowej oraz sektora obronnego i technologicznego. Lumina koncentruje się na rozwoju nowej generacji polskich projektów wydobywczych na dużą skalę. Spółka działa w Polsce od 2011 r. i korzysta z bardzo doświadczonego krajowego zespołu technicznego i operacyjnego, posiadającego głęboką wiedzę lokalną oraz wieloletnie relacje w regionie.