Lumina Metals, kanadyjska spółka wydobywcza, zakończyła pierwsze z czterech zaplanowanych wierceń w złożu rud miedzi Nowa Sól. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła ubieganie się o koncesję wydobywczą, by zbudować - jak zapewnia - jedną z największych kopalń miedzi w Unii Europejskiej.

Lumina Metals, kanadyjska spółka wydobywcza, zakończyła pierwsze z czterech zaplanowanych wierceń w złożu rud miedzi Nowa Sól. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła ubieganie się o koncesję wydobywczą, by zbudować - jak zapewnia - jedną z największych kopalń miedzi w Unii Europejskiej.

Nasz program wierceń ma na celu zmniejszenie ryzyka technicznego projektu przy jednoczesnym prowadzeniu projektu Nowa Sól przez etapy PFS i OOŚ. Każdy otwór wiertniczy zwiększa naszą wiedzę o złożu i dostarcza kluczowych informacji inżynieryjnych oraz środowiskowych niezbędnych do optymalizacji przyszłego rozwoju kopalni. Oprócz zmniejszania ryzyka projektu Nowa Sól, koncentrujemy się na powiększaniu bazy zasobów w projektach Sulmierzyce i Mozów. Z niecierpliwością czekamy na przedstawienie kolejnych aktualizacji dotyczących wierceń i wyników analiz laboratoryjnych w dalszej części tego roku - podkreśla Jordan Pandoff, dyrektor generalny.

Spółka zaplanowała około 8200 m wierceń w czterech otworach, przy czym obecnie pracują dwa urządzenia wiertnicze. Wiercenia rozpoczęły się w maju, a pierwszy otwór został ukończony po osiągnięciu docelowej głębokości 1900 metrów. Podczas gdy wyniki analiz laboratoryjnych są w toku, wstępne wyniki fluorescencji rentgenowskiej („XRF”) są spójne z otaczającą mineralizacją.

Współpracują z polską firmą

Wiercenia są wykonywane przez polską firmę posiadającą znaczne doświadczenie w złożach typu Kupferschiefer.

Lumina współpracuje z polskimi wykonawcami i dostawcami usług technicznych od rozpoczęcia działalności poszukiwawczej w Polsce w 2011 roku. Wykorzystanie lokalnego polskiego potencjału pozostaje ważną częścią długoterminowej strategii inwestycyjnej Spółki i pomaga zmaksymalizować lokalne korzyści gospodarcze - czytamy w komunikacie spółki.

Projekt Sulmierzyce

Projekt Sulmierzyce stanowi drugą część udanego portfolio odkryć typu greenfield firmy Lumina w Polsce i jest zlokalizowany około 125 km na wschód od projektu Nowa Sól. Do tej pory spółka pomyślnie ukończyła pięć otworów wiertniczych na swoim obszarze koncesji poszukiwawczej o powierzchni 169 km kw., a także zweryfikowała wyniki wierceń z siedmiu historycznych otworów.

W kwietniu 2026 r. Lumina opublikowała pierwsze szacunki zasobów wykazanych (Inferred Mineral Resource) zgodne z normą NI 43-101 w ilości 308 mln ton o zawartości 2,09% miedzi i 31,85 g/t srebra, zawierające 6,4 mln ton miedzi i 315 mln uncji srebra. Program wierceń na rok 2026 ma na celu powiększenie niedawno udokumentowanych zasobów Spółki o jeden dodatkowy otwór wiertniczy oraz analizę szeregu otworów wywierconych wcześniej podczas poszukiwań ropy i gazu w regionie.

Projekt Mozów

Spółka informuje, że zlokalizowana 35 km na północny zachód od Nowej Soli, koncesja Mozów o powierzchni 93 km kw. znajduje się w obrębie tego samego regionalnego korytarza mineralizacji co Nowa Sól i zwiększa długoterminowy potencjał poszukiwawczy. Ukończono sześć historycznych otworów wiertniczych, z czego dwa zostały wywiercone przez Luminę. Wszystkie otwory wiertnicze wykazały mineralizację w granicach od 1,10 proc. do 3,86 proc. miedzi oraz od 8 do 52 g/t srebra, co potwierdza potencjał wzrostu zasobów. Spółka planuje ukończenie jednego dodatkowego otworu w ciągu najbliższego roku w celu rozszerzenia potencjału zasobowego.

Nowy wiceprezes ds. poszukiwań

Lumina Metals poinformowała, że Adrian Karolko, P.Geo., został mianowany wiceprezesem ds. poszukiwań (VP, Exploration), zastępując Leo Hathaway'a. To zawodowy geolog z ponad 18-letnim międzynarodowym doświadczeniem w poszukiwaniu minerałów, obejmującym metale nieszlachetne, złoto, uran i inne metale w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Pełnił kluczowe role techniczne w rozwoju kilku dużych projektów wydobywczych, w tym ostatnio jako wiceprezes ds. poszukiwań w Midnight Sun Mining w Zambii, a wcześniej jako kierownik ds. poszukiwań w Polsce w Spółce oraz w Ekwadorze w Lumina Gold przy projekcie Cangrejos. Jest zarejestrowanym profesjonalnym geologiem w Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA).

„Z wielką przyjemnością witamy Adriana w zespole Lumina Metals na pełny etat i dziękujemy Leo za jego kluczową pracę od 2011 roku, która doprowadziła do odkrycia przez nas od podstaw niektórych z największych na świecie złóż miedzi i srebra w Nowej Soli, Sulmierzycach i Mozowie. Ogromne międzynarodowe doświadczenie Adriana w poszukiwaniu miedzi i rozwoju projektów, w połączeniu z wiedzą techniczną w zakresie prowadzenia projektów przez etap wstępnego studium wykonalności, czynią go wyjątkowym uzupełnieniem naszego zespołu liderów” – powiedział Jordan Pandoff, dyrektor generalny.

Lumina Metals Corp. rozwija portfel projektów miedziowych i srebrowych o skali regionalnej w południowo-zachodniej Polsce, koncentrując się na światowej klasy mineralizacji typu Kupferschiefer występującej w skałach osadowych. Flagowe projekty Spółki – Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów – stanowią łącznie jedne z najważniejszych nowych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich dziesięcioleciach i plasują Polskę na czele w obliczu rosnącego zapotrzebowania kontynentu na zabezpieczenie dostaw metali krytycznych.