Górnictwo

Kanadyjczycy na Śląsku zadbają o dostęp do surowców krytycznych. Przejęli ważną inwestycję

Kinterra Capital Corp., kanadyjski fundusz private equity inwestujący w sektorze minerałów krytycznych, przejął zlokalizowany w Polsce projekt produkcji prekursora materiału katodowego (pCAM) i węglanu litu. To pierwsza inwestycja funduszu w Europie i zarazem projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju europejskiej infrastruktury przetwarzania surowców krytycznych, kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

25 czerwca 2026, 09:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kinterra Capital

Kinterra Capital i nowa inwestycja pod Opolem

fot: Kinterra Capital

Kinterra Capital Corp., kanadyjski fundusz private equity inwestujący w sektorze minerałów krytycznych, przejął zlokalizowany w Polsce projekt produkcji prekursora materiału katodowego (pCAM) i węglanu litu. To pierwsza inwestycja funduszu w Europie i zarazem projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju europejskiej infrastruktury przetwarzania surowców krytycznych, kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Za pośrednictwem spółki celowej Kinterra sfinalizowała w maju przejęcie projektu produkcji minerałów krytycznych obejmującego prawa własności intelektualnej do przetwarzania baterii litowo-jonowych, odzysku litu oraz produkcji pCAM a także powiązany z projektem pakiet wsparcia grantowego ze strony polskiego rządu o wartości około 1,22 mld zł. Fundusz podpisał umowę warunkową na zakup około 45 ha uzbrojonych gruntów przemysłowych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park".

Pod Opolem dobre zaplecze

Zakład będzie zlokalizowany w podstrefie Opole-Wrzoski, gdzie możliwe jest również uzyskanie wsparcia publicznego sięgającego do 35 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. O sile projektu decydują jednak nie tylko infrastruktura i dostępne zachęty inwestycyjne. Duże znaczenie ma również zaplecze przemysłowe, techniczne i kadrowe regionu, a także szerokie wsparcie interesariuszy lokalnych i krajowych - od administracji publicznej i agencji inwestycji i handlu, przez dostawców mediów i uczelnie, po potencjalnych partnerów biznesowych.

Będziemy konsekwentnie pracować nad rozwojem tego projektu, opierając się na zdyscyplinowanej alokacji kapitału, weryfikacji technologii, lokalnej współpracy oraz starannie zaplanowanym harmonogramie działań. Chcemy, by ten projekt spełniał najwyższe standardy - techniczne, komercyjne, środowiskowe i operacyjne - powiedziała Laura Fernandez, partner w Kinterra. 

- Nasz projekt odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące dziś przed europejskim przemysłem: dostęp do surowców krytycznych, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, wzmacnianie niezależności przemysłowej Europy oraz rozwój infrastruktury potrzebnej do budowy nowoczesnej gospodarki. Jest też w pełni zgodny ze strategią Kinterry".

W lutym 2026 roku Kinterra zakończyła proces pozyskiwania kapitału do swojego drugiego funduszu i obecnie zarządza aktywami o wartości około 1,5 mld USD. Fundusz od lat inwestuje w surowce krytyczne oraz infrastrukturę niezbędną do ich wydobycia i przetwarzania. 

To obszary o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, zwłaszcza w czasie rosnącego zapotrzebowania na czystą energię oraz bezpieczne i transparentne łańcuchy dostaw. Jednocześnie rosnący popyt na surowce krytyczne skłania państwa i przedsiębiorstwa do ograniczania zależności od dostaw spoza świata zachodniego, postrzeganej coraz częściej jako źródło ryzyka kosztowego, logistycznego i produkcyjnego.

Ważne miejsce w łańcuchu dostaw

Polska zajmuje ważne miejsce w europejskich łańcuchach dostaw dla sektora motoryzacji i baterii do samochodów elektrycznych. Projekt ma pomóc wzmocnić europejski łańcuch dostaw surowców krytycznych. Znaczenie takich inwestycji rośnie także ze względu na unijne wymogi dotyczące udziału materiałów z recyklingu w produkcji. Unia Europejska wciąż nie ma wystarczająco rozwiniętego zaplecza do przetwarzania surowców krytycznych, dlatego ich produkcja staje się coraz bardziej zasadna - zarówno ekonomicznie, jak i strategicznie.

Europejskie ambicje w obszarze surowców krytycznych będą ostatecznie oceniane przez pryzmat projektów, które można skutecznie przeprowadzić przez proces uzyskiwania pozwoleń, sfinansować, zrealizować i użytkować na skalę przemysłową - mówi Graeme Weeks, Global Head of Project Execution w Kinterra. 

- Ten projekt posiada kluczowe atuty, których poszukujemy: strategiczną lokalizację, dostęp do infrastruktury, wsparcie administracji publicznej oraz silne zaplecze przemysłowe regionu. Naszym zadaniem jest przełożenie tych przewag na solidny pod względem technicznym i możliwy do sprawnej realizacji plan rozwoju inwestycji".

Przejęte aktywa należały wcześniej do spółki Ascend Elements. Dotychczasowi inwestorzy Ascend, w tym Decarbonization Partners, czyli joint venture BlackRock i Temasek, fundusz Fifth Wall oraz inni, zachowają mniejszościowe udziały w polskim projekcie przejętym przez Kinterrę.

Dalsze finansowanie projektu ma opierać się na kilku źródłach: kapitale własnym, zaangażowaniu partnerów strategicznych, długoterminowym finansowaniu dłużnym oraz kontraktach offtake z przyszłymi odbiorcami produkcji. Po uruchomieniu inwestycja ma stworzyć miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Projekt powinien także wygenerować dodatkowe zatrudnienie w firmach współpracujących przy budowie, pracach inżynieryjnych, utrzymaniu technicznym, logistyce, usługach oraz w lokalnym łańcuchu dostaw.

Powiązane tematy:

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