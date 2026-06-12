Górnictwo

Już po spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Jakie wnioski?

W Rybniku 9 czerwca odbyło się XXXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którego przewodniczącym jest prezydent miasta Michał Urgoł. Dyskutowano o hałdach wstrząsach i gospodarce wodnej.

Monika Krezel

Monika Krężel

12 czerwca 2026, 10:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o hałdach i wstrząsach

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Rybniku 9 czerwca odbyło się XXXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którego przewodniczącym jest prezydent miasta Michał Urgoł. Dyskutowano o hałdach wstrząsach i gospodarce wodnej.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia 24 górnicze gminy członkowskie z województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Gminy górnicze to gminy na których obszarze prowadzona jest bądź była prowadzona działalność górnicza czy to geologiczna, czy też w której występują negatywne skutki (społeczne, finansowe) takiej działalności.

Jak informuje jastrzębski urząd, podczas wtorkowych obrad podsumowano działania realizowane przez SGGP w 2025 roku oraz wyznaczono kierunki działalności Stowarzyszenia na rok 2026. Przyjęło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za miniony rok, udzielając tym samym zarządowi absolutorium.

Konferencja pt. „Samorządy Górnicze wobec skutków eksploatacji górniczej: zarządzanie, odpowiedzialność i przyszłość regionów” była okazją do rozmowy o kluczowych wyzwaniach stojących przed gminami górniczymi.

- W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy zagrożeniom wynikającym z prowadzonej lub zakończonej działalności wydobywczej w trzech obszarach: wstrząsy, hałdy i gospodarka wodna. Dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin dyskusja była merytoryczna i pokazała, jak ważna jest współpraca nauki, samorządów i branży w budowaniu bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości naszych regionów – wyjaśnia Michał Urgoł, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój.

Powiązane tematy:

stowarzyszenie gmin górniczych hałdy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Węgiel kamienny

Połączyli potencjał całej branży surowcowej

Wspólny front nauki, geologii i górnictwa dla cyberbezpieczeństwa sektora. Politechnika Śląska oraz Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy dołączają do ISAC SIG — centrum wymiany i analizy informacji o zagrożeniach dla sektora surowców i georóżnorodności. Porozumienie w tej sprawie podpisano 10 czerwca br. w Politechnice Śląskiej. To kolejny etap budowy krajowej platformy współpracy na rzecz odporności cyfrowej górnictwa, energetyki, sektora surowcowego i infrastruktury krytycznej.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Zmiany w składzie zarządu JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 czerwca 2026 roku Adama Rozmusa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych spółki XII kadencji.

PG Silesia

Dodatek do planu ruchu kopalni Silesia z negatywną opinią wójta

Gabriela Placha, wójt Goczałkowic-Zdroju negatywnie zaopiniowała dodatek do planu ruchu spółki Bumech Oddział KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.

Polecane
Węgiel kamienny

Politechnika Śląska i GIG dołączają do ISAC SIG

Wiceminister Marian Zmarzły: bezpieczna transformacja wymaga odporności cyfrowej