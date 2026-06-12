Już po spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Jakie wnioski?

W Rybniku 9 czerwca odbyło się XXXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którego przewodniczącym jest prezydent miasta Michał Urgoł. Dyskutowano o hałdach wstrząsach i gospodarce wodnej.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o hałdach i wstrząsach

W Rybniku 9 czerwca odbyło się XXXVII Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, którego przewodniczącym jest prezydent miasta Michał Urgoł. Dyskutowano o hałdach wstrząsach i gospodarce wodnej.

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia 24 górnicze gminy członkowskie z województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Gminy górnicze to gminy na których obszarze prowadzona jest bądź była prowadzona działalność górnicza czy to geologiczna, czy też w której występują negatywne skutki (społeczne, finansowe) takiej działalności.

Jak informuje jastrzębski urząd, podczas wtorkowych obrad podsumowano działania realizowane przez SGGP w 2025 roku oraz wyznaczono kierunki działalności Stowarzyszenia na rok 2026. Przyjęło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za miniony rok, udzielając tym samym zarządowi absolutorium.

Konferencja pt. „Samorządy Górnicze wobec skutków eksploatacji górniczej: zarządzanie, odpowiedzialność i przyszłość regionów” była okazją do rozmowy o kluczowych wyzwaniach stojących przed gminami górniczymi.

- W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy zagrożeniom wynikającym z prowadzonej lub zakończonej działalności wydobywczej w trzech obszarach: wstrząsy, hałdy i gospodarka wodna. Dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin dyskusja była merytoryczna i pokazała, jak ważna jest współpraca nauki, samorządów i branży w budowaniu bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości naszych regionów – wyjaśnia Michał Urgoł, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój.