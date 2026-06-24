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Górnictwo

Jest porozumienie w górniczej spółce w sprawie pełnej realizacji funduszu płac

Dwunastu centralom związkowym reprezentującym załogę Polskiej Grupy Górniczej i zarządowi spółki udało się zawrzeć porozumienie w sprawie pełnej realizacji niewykonanego funduszu płac przewidzianego na pierwsze półrocze 2026 roku. Górnicy otrzymają swoje pieniądze wraz z pensją za czerwiec.

Monika Krezel

Monika Krężel

24 czerwca 2026, 08:52
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

Związki z PGG zawarły porozumienie z zarządem spółki

fot: ARC/M. Dorosiński

Dwunastu centralom związkowym reprezentującym załogę Polskiej Grupy Górniczej i zarządowi spółki udało się zawrzeć porozumienie w sprawie pełnej realizacji niewykonanego funduszu płac przewidzianego na pierwsze półrocze 2026 roku. Górnicy otrzymają swoje pieniądze wraz z pensją za czerwiec.

Jak informuje portal Solidarność Górnicza, ustalono, że pracownikom PGG zostanie wypłacona kwota stanowiąca iloczyn liczby dni nominalnych w okresie 1 stycznia-15 czerwca oraz stawki dniówkowej uzależnionej od przynależności do konkretnej grupy pracowniczej (pracownicy zatrudnieni pod ziemią, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i inni na powierzchni - z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych, pracownicy administracyjno-biurowi) według stanu na dzień 15 czerwca.

Zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalne do tego wymiaru - można przeczytać na portalu Solidarność Górnicza.

Wypłata zostanie obniżona o 1/113 za każdy dzień roboczy:

  • - pozostawania poza zatrudnieniem w PGG (dotyczy osób przyjętych do pracy między 1 stycznia a 15 czerwca 2026 r.),

  • - przebywania na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,

  • - przebywania na tak zwanym urlopie górniczym,

  • - nieobecności w pracy z powodu opieki, "macierzyństwa i tacierzyństwa", za które przysługuje zasiłek opiekuńczy i zasiłek macierzyński,

  • - niezdolności do pracy z powodu choroby, za który przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Kto nie otrzyma pieniędzy?

Wynagrodzenia wynikającego z podpisanego porozumienia nie otrzymają pracownicy, którzy w okresie 1 stycznia-15 czerwca br. posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuścili się kradzieży mienia PGG, spożywali alkohol w miejscu pracy, w czasie pracy lub przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu bądź zażywali środki odurzające w miejscu pracy, w czasie pracy czy też przystąpili do pracy po ich zażyciu.

Zaznaczono, iż wypłacona kwota nie będzie wliczana do podstaw wymiaru, od których wyliczane są: nagroda z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna ("czternastka"), nagroda jubileuszowa, urlop wypoczynkowy i "inne absencje płatne jak za urlop", wynagrodzenie za czas chorobowy oraz zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy inne składniki wynagrodzenia.

Pod porozumieniem widnieją podpisy członków Zarządu PGG z prezesem Łukaszem Deją oraz przedstawicieli związków zawodowych: Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ Solidarność PGG, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Komisji Zakładowej WZZ Sierpień 80 w PGG, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kadra Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG, Międzyzakładowej Organizacji Koordynacyjnej Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Kontra przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka PGG, ZOK NSZZ Solidarność 80 przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy PGG, Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Jedności Górniczej przy PGG SA i ZOK NSZZ Solidarność 80 RP przy PGG.

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