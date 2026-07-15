- Najpierw próbę węgla trzeba skruszyć, pomniejszyć, wysuszyć i znów zmielić do odpowiedniego uziarnienia według normy lub procedury do dalszych badań - wyjaśnia Adrian Nowak, pracownik laboratorium

Odwiedzić Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu Zdroju i nie podpatrzeć, jak bada się węgiel, to tak jakby przyjechać do Rzymu i nie zobaczyć papieża. Funkcjonuje już od prawie 28 lat. Jego pracownicy każdego dnia obecni są w kopalniach, koksowniach, a często również w zakładach energetycznych. Wykonują pomiary środowiska pracy górników, zagrożeń naturalnych, "opróbowania" wysyłek węgla handlowego do odbiorców czy też badania próbek technologicznych wspomagając produkcję węgla czy koksu.

Ogromna liczba sprzętu laboratoryjnego, świetnie wyposażone pracownie, stawiska badawcze i ponad trzystu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze będące w strukturach Grupy Kapitałowej JSW jest z jednym z największych akredytowanych laboratoriów badawczych w Polsce.

- W ofercie mamy ponad 1600 metod badawczych, z czego około 1200 to akredytowane metody badawcze znajdujące się w certyfikacie AB 300 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wspieramy przemysł, administrację i rozmaite instytucje, dostarczając wiarygodnych wyników, rzetelnych ekspertyz i nowoczesnych rozwiązań – podkreśla Aleksandra Burczyk, prezes zarządu CLPB.

Wsparcie badawcze i analityczne dla górnictwa jest niezwykle istotne. Żaden przedsiębiorca nie odważyłby się przecież zaplanować eksploatacji surowca, nie posiadając dokładnych informacji o złożu. Podobnie jak żaden odbiorca węgla nie zakupi go bez stosownego certyfikatu.

Dla ekspertów z CLPB w Jastrzębiu-Zdroju węgiel nie ma tajemnic

W zakresie badań węgla wykonują badania podstawowe jak zawartość wilgoci, popiołu, siarki czy wartość opałowa jako pakiet badań dla węgla energetycznego. Badania węgla koksowego obejmują znacznie więcej parametrów, które pozwalają scharakteryzować węgiel jako odpowiedni składnik mieszanki do koksowania. Mowa tu o plastyczności węgla, dylatacji czy ciśnieniu rozprężania. Bardzo mocno rozwijane są badania petrograficzne oraz analizy spektrometryczne, które pozwalają określić skład pierwiastkowy, w tym metale ziem rzadkich.

- Jastrzębska Spółka Węglowa przykłada dużą wagę do jakości surowca. Obowiązuje więc wysoki standard rozpoznania złoża jednolity na wszystkich zakładach. Węgiel koksowy jest surowcem krytycznym w Unii Europejskiej. I ten fakt jeszcze bardziej zobowiązuje do prowadzenia systematycznych i dokładnych analiz od jakości "opróbowania" złoża po "opróbowanie" i badanie wysyłek do kontrahentów. Bardzo mocno skupiamy się na badaniach prognostycznych jakość koksu z węgla. Mowa tu o parametrze wytrzymałości koksu (CSR) i reakcyjności koksu (CRI). Instalacja do badania tych parametrów działa w trzech lokalizacjach. W naszych oddziałach przy koksowniach pracownicy wykonują badania jakości koksu, gazu koksowniczego czy węglopochodnych. Praca wymaga dyspozycyjności, gdyż koksownie pracują w trybie ciągłym. Każdego dnia około 40 naszych pracowników wykonuje swoje obowiązki w terenie. Pobierają próbki ze stanowisk pracy, badają zapylenie i zawartość metanu w atmosferze kopalnianej. Wybrani posiadają uprawienia wysokościowe, aby móc wejść na kominy elektrowni i wykonać badania emisji. Jeżeli zaś pojawia się zagrożenie lub doszło do wypadku w kopalni, natychmiast udajemy się na miejsce zdarzenia. Jesteśmy kompetentnym zapleczem wspierającym sztaby akcji, szczególnie w zakresie badań chromatograficznych – wyjaśnia dalej prezes Aleksandra Burczyk.

Od ub.r. w ramach struktur CLP-B laboratorium wzorcujące prowadzi działalność usługową w obszarze wzorcowań szklanych przyrządów pomiarowych, nieautomatycznych wag elektronicznych oraz pyłomierzy CIP-10. Oferta laboratorium wzorcującego stale jest rozwijana.