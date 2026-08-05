Rozmowy na ruchu Knurów o przyszłości JSW

Prezes JSW Bogusław Oleksy, zakończył cykl spotkań z pracownikami wszystkich kopalń spółki. Podczas rozmów przedstawił trudną sytuację finansową firmy i podkreślił, że obecne ceny rynkowe nie pokrywają kosztów działalności. Zaznaczył również, że aby przetrwać na wymagającym rynku, JSW musi przejść głęboką restrukturyzację i dostosować się do nowych warunków – poinformowała NSZZ „Solidarność” KWK Knurów-Szczygłowice.

Prezes JSW Bogusław Oleksy, zakończył cykl spotkań z pracownikami wszystkich kopalń spółki. Podczas rozmów przedstawił trudną sytuację finansową firmy i podkreślił, że obecne ceny rynkowe nie pokrywają kosztów działalności. Zaznaczył również, że aby przetrwać na wymagającym rynku, JSW musi przejść głęboką restrukturyzację i dostosować się do nowych warunków – poinformowała NSZZ „Solidarność” KWK Knurów-Szczygłowice.

Jak podaje „Solidarność” w czasie spotkań omówiono założenia Programu Naprawczego, który ma poprawić efektywność i stabilność finansową spółki. Plan zakłada ograniczenie kosztów, lepsze wykorzystanie majątku oraz skoncentrowanie działań na najważniejszych obszarach działalności.

- Rozmawiano także o wpływie urlopów górniczych, urlopów przeróbkarskich i jednorazowych odpraw na funkcjonowanie poszczególnych kopalń – informują związkowcy w mediach społecznościowych.

Jednym z kluczowych elementów programu będzie utworzenie od 1 września dwóch Centrów Wydobywczych. Centrum Północ obejmie kopalnie Budryk i Knurów-Szczygłowice, natomiast Centrum Południe połączy kopalnie Borynia-Zofiówka. Władze JSW liczą, że wprowadzone zmiany pozwolą spółce poprawić swoją sytuację i przygotować się na przyszłe wyzwania.

- Warto podkreślić, że ruch Knurów dysponuje najmniej liczną załogą spośród ruchów wydobywczych JSW, a jednocześnie należy do najwydajniejszych jednostek w spółce. Osiągane wyniki pokazują, że mimo mniejszej liczby pracowników kopalnia efektywnie wykorzystuje swoje zasoby i odgrywa istotną rolę w działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej – zaznaczyła NSZZ Solidarność KWK Knurów-Szczygłowice.



