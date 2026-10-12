Jak zapewnić kadry dla górnictwa odkrywkowego? Dyskutowano o tym w ministerstwie energii
Działania, które należy podjąć, by w górnictwie odkrywkowym nie zabrakło wykwalifikowanej kadry były tematem spotkania w resorcie energii.
fot: Marian Zmarzły FB
Spotkanie dotyczące górnictwa odkrywkowego.
fot: Marian Zmarzły FB
Działania, które należy podjąć, by w górnictwie odkrywkowym nie zabrakło wykwalifikowanej kadry były tematem spotkania w resorcie energii.
Z przedstawicielami branży górnictwa odkrywkowego spotkali się wiceminister energii Marian Zmarzły i prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. O spotkaniu wiceminister energii poinformował w swoim profilu w mediach społecznościowych. Głównymi tematami były potrzebne zmiany w obszarze kwalifikacji górniczych i wyzwania związane z uszczuplaniem się wykwalifikowanej kadry.
Podczas spotkania rozmawiano m. in. potrzebach dotyczących kształcenia kadr dla górnictwa odkrywkowego. Dyskutowano też o możliwości dopuszczenia do egzaminów osób, które spełniają odpowiednie wymagania przy zachowaniu względów bezpieczeństwa.
O problemie związanym z coraz bardziej dotkliwym brakiem wykwalifikowanych kadr w górnictwie odkrywkowym pisaliśmy m.in. TUTAJ.