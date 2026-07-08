We wszystkich nadzorowanych zakładach górniczych, zakładach i podmiotach zatrudnionych było pod koniec 2025 r. 160 862 pracowników, w tym 89 009 w kopalniach węgla kamiennego.

Nasze górnictwo na węglu kamiennym się nie kończy, choć właśnie w tych kopalniach zatrudnienie jest najliczniejsze

We wszystkich nadzorowanych zakładach górniczych, zakładach i podmiotach zatrudnionych było pod koniec 2025 r. 160 862 pracowników, w tym 89 009 w kopalniach węgla kamiennego.

Jak duże jest obecnie zatrudnienie w polskim górnictwie? Ile działa w kraju firm okołogórniczych? Podczas konferencji i spotkań padają różne liczby. Najbardziej miarodajną odpowiedź przynosi roczny raport Wyższego Urzędu Górniczego podsumowujący pracę poszczególnych okręgowych urzędów górniczych.

Oto bowiem na dzień 31 grudnia 2025 r. nadzorowano w naszym kraju 4 170 oddziałów podmiotów usługowych wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych. Zatrudniały one ogółem 48 769 pracowników, przy czym – jak zaznaczają eksperci z WUG - liczba oddziałów podmiotów usługowych ma charakter szacunkowy ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów.

Pod nadzorem WUG

Nadzorem i kontrolą urzędów górniczych objęte były również jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego oraz trzy podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym. We wszystkich nadzorowanych zakładach górniczych, zakładach i podmiotach zatrudnionych było pod koniec 2025 r. 160 862 pracowników, w tym 89 009 w kopalniach węgla kamiennego.

Ponadto, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., nadzorem i kontrolą urzędów górniczych objętych było 7 442 zakłady górnicze, w tym 27 podziemnych zakładów górniczych. Chodzi o 18 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność w 26 ruchach, po jednej kopalni węgla kamiennego w likwidacji i w budowie, trzy kopalnie rud miedzi oraz po jednej kopalni rud cynku i ołowiu w likwidacji, soli, zakładu górniczego wydobywającego gips i anhydryt i wody lecznicze.

Najwięcej odkrywek

Najwięcej, bo 7 307 zakłady objęte nadzorem górniczym to odkrywkowe. Jest wśród nich 10 zakładów prowadzących działalność dotyczącą złóż kopalin objętych własnością górniczą w tym pięć zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny, trzy wydobywające kruszywa z dna Bałtyku i dwie kopalnie gipsu.

Poza tym w rejestrze figuruje 7 297 zakładów prowadzących działalność dotyczącą złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, w tym 108 otworowych zakładów górniczych, wśród których znajduje się dziewięć zakładów górniczych ropy naftowej i gazu ziemnego, dwa zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, kolejne dwa funkcjonujące jako Orlen -Oddział Upstream Polska w Sanoku i Orlen oraz Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze obejmujące łącznie 50 kopalń ropy naftowej lub gazu ziemnego, a także 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze – (podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego) i wreszcie 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów.

Chodzi tutaj o 2 zakłady górnicze soli, z czego jeden w likwidacji (w zakładzie górniczym IKS Solino funkcjonują dwie kopalnie tj. KSiPMRiP Góra oraz KS Mogilno), 2 kopalnie siarki, 85 zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze, termalne i solanki, 7 zakładów górniczych eksploatujących metan z pokładów węgla, 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo) i jedno podziemne składowisko odpadów w likwidacji („Otyń”).

Nadzorem i kontrolą objęte były również 238 inne zakłady, w tym: 21 zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego (wśród nich m.in. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń funkcjonujący jako Oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 15 tras turystycznych, dwa zakłady wykonujące drążenie tuneli oraz Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz 217 zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Prawa geologicznego i górniczego.