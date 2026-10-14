Instytut im. Wojciecha Korfantego przenosi się do zabytkowej willi w Katowicach
Willa, która pamięta dawne Katowice, otwiera nowy rozdział swojej historii. Od listopada 2026 roku Instytut im. Wojciecha Korfantego będzie mieć siedzibę przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach – w zabytkowym budynku zaprojektowanym przez architekta Louisa Damego. Na spotkania w nowym miejscu Instytut zaprosi już na początku 2027 roku.
fot: Adam Rostecki
Willa Louisa Damego i siedziba Instytutu im. W. Korfantego
fot: Adam Rostecki
Willa, która pamięta dawne Katowice, otwiera nowy rozdział swojej historii. Od listopada 2026 roku Instytut im. Wojciecha Korfantego będzie mieć siedzibę przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach – w zabytkowym budynku zaprojektowanym przez architekta Louisa Damego. Na spotkania w nowym miejscu Instytut zaprosi już na początku 2027 roku.
Instytut im. Wojciecha Korfantego działa na rzecz upowszechniania kultury, historii i dziedzictwa województwa śląskiego. Nowa siedziba to okazja, by kontynuować tę misję w przestrzeni, której historia sama w sobie stanowi część opowieści o regionie. Zabytkowa architektura, wielowątkowe dzieje budynku i jego związki z rozwojem Katowic tworzą kontekst bliski działalności Instytutu.
– Zmiana siedziby to dla nas ważny moment i początek nowego etapu. Cieszymy się, że będziemy pracować w miejscu tak mocno wpisanym w historię Katowic. Wierzymy, że nowa przestrzeń będzie sprzyjać spotkaniom, współpracy oraz realizacji kolejnych działań kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych – mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.
Instytut zaprasza
Obecnie Instytut jest w trakcie przeprowadzki. Natomiast część wydarzeń odbędzie się jeszcze w dotychczasowej siedzibie przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach. Mowa o ogólnopolskiej konferencji „Krajobraz kulturowy Żywiecczyzny” odbywającej się 21 października od godz. 11:00 w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego oraz II Konferencji Naukowej Pro Seacula „Społeczeństwo na wojnie”, która odbędzie się 23 października br. od godz. 10:00. Na oba wydarzenia obowiązują zapisy.
Natomiast 23 października od godz. 10:00 Instytut zaprasza na międzynarodową konferencję „Partnerstwo – Tradycja – Tożsamość”, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni (wstęp wolny). Z kolei spotkanie z silesianistą, przewodnikiem i twórcą projektów regionalnych Kamilem Iwanickim w ramach cyklu Kody Kultury odbędzie się 30 października o godzinie 17:00 w księgarni „Miejscownik. Tygiel Kulturalny” przy ul. Warszawskiej 28 w Katowicach (wstęp wolny).