Willa, która pamięta dawne Katowice, otwiera nowy rozdział swojej historii. Od listopada 2026 roku Instytut im. Wojciecha Korfantego będzie mieć siedzibę przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach – w zabytkowym budynku zaprojektowanym przez architekta Louisa Damego. Na spotkania w nowym miejscu Instytut zaprosi już na początku 2027 roku.

Willa, która pamięta dawne Katowice, otwiera nowy rozdział swojej historii. Od listopada 2026 roku Instytut im. Wojciecha Korfantego będzie mieć siedzibę przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach – w zabytkowym budynku zaprojektowanym przez architekta Louisa Damego. Na spotkania w nowym miejscu Instytut zaprosi już na początku 2027 roku.



Instytut im. Wojciecha Korfantego działa na rzecz upowszechniania kultury, historii i dziedzictwa województwa śląskiego. Nowa siedziba to okazja, by kontynuować tę misję w przestrzeni, której historia sama w sobie stanowi część opowieści o regionie. Zabytkowa architektura, wielowątkowe dzieje budynku i jego związki z rozwojem Katowic tworzą kontekst bliski działalności Instytutu.

– Zmiana siedziby to dla nas ważny moment i początek nowego etapu. Cieszymy się, że będziemy pracować w miejscu tak mocno wpisanym w historię Katowic. Wierzymy, że nowa przestrzeń będzie sprzyjać spotkaniom, współpracy oraz realizacji kolejnych działań kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych – mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Instytut zaprasza

Obecnie Instytut jest w trakcie przeprowadzki. Natomiast część wydarzeń odbędzie się jeszcze w dotychczasowej siedzibie przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach. Mowa o ogólnopolskiej konferencji „Krajobraz kulturowy Żywiecczyzny” odbywającej się 21 października od godz. 11:00 w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego oraz II Konferencji Naukowej Pro Seacula „Społeczeństwo na wojnie”, która odbędzie się 23 października br. od godz. 10:00. Na oba wydarzenia obowiązują zapisy.

Natomiast 23 października od godz. 10:00 Instytut zaprasza na międzynarodową konferencję „Partnerstwo – Tradycja – Tożsamość”, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni (wstęp wolny). Z kolei spotkanie z silesianistą, przewodnikiem i twórcą projektów regionalnych Kamilem Iwanickim w ramach cyklu Kody Kultury odbędzie się 30 października o godzinie 17:00 w księgarni „Miejscownik. Tygiel Kulturalny” przy ul. Warszawskiej 28 w Katowicach (wstęp wolny).