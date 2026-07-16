„Hanka” wyjedzie na tory. Tramwaje Śląskie zaprezentowały nowe wagony

Nowoczesne, dwukierunkowe, klimatyzowane, z darmowym Wi-Fi i portami USB – to nowe tramwaje, który wyjadą na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowe wagony z serii Moderus Beta otrzymały imię „Hanka”.

Nowoczesne, dwukierunkowe, klimatyzowane, z darmowym Wi-Fi i portami USB – to nowe tramwaje, który wyjadą na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowe wagony z serii Moderus Beta otrzymały imię „Hanka”.

„Hanka” – skąd takie imię dla tramwajów?

Pierwszy z serii 10 nowoczesnych wagonów Moderus Beta MF30 AC BD zaprezentowano w środę, 15 lipca 2026 r., w zajezdni spółki Tramwaje Śląskie w Chorzowie. Nowe tramwaje otrzymały imię „Hanka”, nawiązujące do bohaterki znanego monodramu „Mianujom mie Hanka”, od wielu lat z powodzeniem wystawianego na deskach katowickiego Teatru Korez (doczekał się też wersji w Teatrze Telewizji).

W rolę bohaterki monodramu wciela się Grażyna Bułka, znakomita śląska aktorka, która została matką chrzestną nowej serii tramwajów. Z kolei ojcem chrzestnym został Alojzy Lysko – autor tekstu monodramu, który pierwotnie nosił tytuł „Jak Niobe. Opowieść górnośląska”.

Komfort i nowoczesne wyposażenie

Nowe tramwaje, które wyjadą na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są klimatyzowane, wyposażonego w monitoring, system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet Wi-Fi, porty do ładowania urządzeń mobilnych oraz automatycznie sterowane oświetlenie. Zapewniają też pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (przy drzwiach znajdują się rozkładane platformy).

- Projektując prezentowane tramwaje nie zapomnieliśmy o motorniczych. Ergonomiczna kabina, fotel o zawieszeniu pneumatycznym, podłokietniki z zabudowanymi przyciskami odpowiadającymi za najważniejsze funkcje tramwaju, czy klimatyzowana kabina to elementy poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy motorniczych – mówi Piotr Pawlak prezes Modertrans.

Kiedy nowe tramwaje wyjadą na tory?

Nowa tramwaje wyjadą na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do końca sierpnia 2026 r., a pierwszy z nich kursować ma na trasie linii nr 9. Spółka Na zakup 20 nowych wagonów spółka Tramwaje Śląskie pozyskała 136 mln złotych ze środków unijnych.

- Pozyskane środki z Krajowego Planu Odbudowy są potwierdzeniem, że Tramwaje Śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy Spółki, a podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań. Dzięki temu możemy inwestować w nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich.

Tramwaje z serii Moderus Beta MF30 AC BD, nazwane „Hanka”, to tylko połowa zamówienia. Kolejne 10 to wagony Pesa Twist 2017N-10. Które otrzymały imię „Banek”. Są to nowoczesne, trójczłonowe i w pełni niskopodłogowych tramwaje, które kursują już od czerwca 2026 r.