Hala Kapelusz w Tauron Parku Śląskim od 2014 roku jest wyłączona z użytku i… na razie tak pozostanie. Ekspertyzy wskazują, że należy wymienić konstrukcję dachu hali, ale jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. - Chcielibyśmy coś z tym obiektem zrobić, wyremontować go, ale nie bardzo możemy inwestować pieniądze publiczne w remont obiektu, który trzeba rozebrać, żeby go zrobić na nowo – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Paweł Bilangowski, prezes Tauron Parku Śląskiego. Dodaje, że obecnie park i tak nie ma na to środków.

Hala Kapelusz w Tauron Parku Śląskim od 2014 roku jest wyłączona z użytku i… na razie tak pozostanie. Ekspertyzy wskazują, że należy wymienić konstrukcję dachu hali, ale jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. - Chcielibyśmy coś z tym obiektem zrobić, wyremontować go, ale nie bardzo możemy inwestować pieniądze publiczne w remont obiektu, który trzeba rozebrać, żeby go zrobić na nowo – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Paweł Bilangowski, prezes Tauron Parku Śląskiego. Dodaje, że obecnie park i tak nie ma na to środków.

Zły stan techniczny konstrukcji dachu

Parkowa Hala Kapelusz została wyłączona z użytku ze względu na zły stan techniczny konstrukcji dachu, która opiera się na koźle głównym. Przeprowadzona w 2014 roku ekspertyza wskazywała, że kozioł główny utracił swoją pełną nośność i należy go wymienić. W 2025 r. zlecono dodatkową ekspertyzę bocznych kozłów, która wykazała, że te również powinny zostać wymienione.

- Chcielibyśmy coś z tym obiektem zrobić, wyremontować go, ale nie bardzo możemy inwestować pieniądze publiczne w remont obiektu, który trzeba rozebrać, żeby go zrobić na nowo. Jesteśmy w dość trudnej sytuacji - mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Paweł Bilangowski, prezes Tauron Parku Śląskiego.

Brak środków na remont (przebudowę) i utrzymanie

Hala jest wpisana do rejestru zabytków. Teoretycznie, po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków, można ją rozebrać i zrobić na nowo z maksymalnym wykorzystaniem elementów historycznych. Tylko – jak zaznacza prezes parku – trzeba mieć na to środki.

- Środków my jako park nie posiadamy. Nie ma aktualnie żadnego źródła zewnętrznego, z którego te środki moglibyśmy pozyskać – wskazuje Paweł Bilangowski.

Prezes parku dodaje, że drugi problem to utrzymanie hali po takiej ewentualnej przebudowie. Wskazuje, że obecnie jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o obiekty wystawowe czy targowe i są one w dogodniejsze lokalizacji, jeżeli chodzi np. o parkingi.

- Ciężko jest znaleźć idealne zastosowanie do tego obiektu. Nawet jeśli on będzie taką formą hali widowiskowej czy targowej, to musi być przez pół roku zapełniony, żeby zwracał się jeśli chodzi o koszty utrzymania. Ktoś powie: no ale wszystko się opiera o kasę. No nie do końca, bo z problemem zostaniemy my. Wybudować jest to łatwo, natomiast my musimy gdzieś znaleźć jako spółka, czy np. województwu, środki na utrzymanie tego. Jeśli nie będzie tych środków, no to za chwilę będzie sytuacja taka, że to będzie niszczeć znowu. Na to nie o to chodzi – podkreśla prezes parku.

Hala Kapelusz – charakterystyczny obiekt Parku Śląskiego

Hala Wystaw Kapelusz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Parku Śląskiego. Jej historia sięga 1968 roku, gdy architekci Jerzy Gottfried i Włodzimierz Feiferek zrealizowali wizję awangardowego budynku przypominającego kształtem damski kapelusz.

Początkowo obiekt miał pełnić funkcję sportową. Analiza jego konstrukcji wykazała jednak, że znacznie lepiej sprawdzi się jako hala wystawowa. Budynek oparto na planie elipsy. Składa się on z dwóch części wejściowych oraz głównej przestrzeni przeznaczonej na wystawy.

Jak na lata 60. XX wieku konstrukcja Kapelusza była wyjątkowo nowoczesna. Dach stanowił specjalnie zaprojektowany namiot rozpięty na tak zwanym koźle wsporczym, pełniącym funkcję elementu nośnego. Hala ma do 15 metrów wysokości, a powierzchnia dostępna dla użytkowników przekracza 2 tys. metrów kwadratowych.

Przez lata w Kapeluszu organizowano liczne wystawy, konferencje i wydarzenia muzyczne. Największą rozpoznawalność przyniosła obiektowi Międzynarodowa Wystawa Kwiatów, która na stałe wpisała się w historię Parku Śląskiego.

W zimie 1982 roku hala niemal doszczętnie spłonęła. Z pożaru ocalały jedynie stalowe łuki. Odbudowa trwała cztery lata, a autorem projektu nowego obiektu ponownie został Jerzy Gottfried. Zachowano niemal identyczną formę pierwowzoru, ale zmieniono pokrycie dachu i zastąpiono dawne przeszklenia oknami powiekowymi. Ograniczono także przeszklenia ścian bocznych, zmodyfikowano oświetlenie oraz dodano konstrukcję przeznaczoną na lampy i kamery. Przy wejściu powstały również tak zwane „rogale” – dwa pawilony w kształcie półksiężyców, które pełniły funkcje pomocnicze i sanitarne.

Polecamy także: