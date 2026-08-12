W Parku Śląskim przywracane i modernizowane są największe atrakcje. Po trzech latach remontu oddano właśnie do użytku Kanał Regatowy, a co z trzecim odcinkiem kolejki Elka, który też miał być już gotowy? - Jesteśmy na końcowych etapach, jeśli chodzi o tę realizację – mówi w rozmowie z netTG.pl prezes Tauron Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.

W Parku Śląskim przywracane i modernizowane są największe atrakcje. Po trzech latach remontu oddano właśnie do użytku Kanał Regatowy, a co z trzecim odcinkiem kolejki Elka, który też miał być już gotowy? - Jesteśmy na końcowych etapach, jeśli chodzi o tę realizację – mówi w rozmowie z netTG.pl prezes Tauron Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.

Umowę na trzeci odcinek Elki podpisano w lipcu 2024 r.

Umowę na odbudowę trzeciego odcinka Kolei Linowej Elka w Tauron Parku Śląskim, biegnącego między Stadionem Śląski i Planetarium Śląskim, podpisano 19 lipca 2024 r.

– Odtworzenie wszystkich trzech linii Elki jest ważnym ogniwem w całościowym procesie modernizacji Parku Śląskiego. Kolejka cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród odwiedzających Park Śląski. Przez dekady stała się wręcz kultowa – mówił wówczas Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Wykonawcą prac jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., a zgodnie z zapisami umowy miały one trwać 580 dni, czyli ostatni historyczny odcinek kolejki powinien być gotowy do lutego 2026 r. Inwestycja jednak nadal nie została ukończona.

Trzeci odcinek Elki ma być gotowy w grudniu 2026 r.

- Jesteśmy na końcowych etapach, jeśli chodzi o tę realizację. Opóźnienie wynikało z procesu uzyskiwania kompletu dokumentacji, które się przesunęło o ponad pół roku. Wstępnie otwarcie było planowane mniej więcej w okolicach maja, czerwca tego roku, natomiast aktualnie jest to grudzień – mówi w rozmowie z netTG.pl prezes Tauron Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.

Prezes Bilangowski wskazał, że gotowa jest już stacja Planetarium Śląskie, która musiała zostać rozbudowana. Ustawiono już także podpory kolejki. Zakończono też naciąganie liny, która będzie funkcjonować na tym odcinku. Dodał, że nowa część stacji Stadion Śląski jest już na ukończeniu.

Trzeci z odbudowywanych historyczny odcinków Elki będzie najkrótszy i, tak jak poprzednio, będzie miał ponad 1,5 km. Przejazd nim zajmie niecałe 15 minut w jedną stronę. Pasażerów między Stadionem Śląskim i Planetarium Śląskim wozić będzie 20 czteroosobowych kanap i 10 gondoli.

Stara Elka działała przez blisko 40 lat

Stara Elka została uroczyście otwarta 7 września 1967 r. Była to wówczas (i nadal jest, nawet na dwóch odcinkach) najdłuższa nizinna kolej linowa w Europie – jej długość wynosiła nieco ponad 5,5 km, a trasa była podzielona na trzy odcinki. W tej formie kolejka funkcjonowała do 2005 r. Później została zamknięta i rozebrana, z powodu złego stanu technicznego.

Przerwa w działaniu kolejki trwała do września 2013 roku, kiedy oddano do użytku pierwszy odcinek nowej Elki, między Stadionem Śląskim a obecną „Legendią”. To najdłuższy odcinek i liczy 2185 metrów, a przejazd w jedną stronę trwa około 20 minut.

W grudniu 2023 roku oddano do użytku drugą linię Elki, między „Legendią” a Planetarium Śląskim. Ten odcinek ma 1714 metrów, a przejazd nim zajmuje około 15 minut w jedną stronę. Po odbudowaniu wszystkich odcinków Elka będzie miała, tak jak poprzednio, około 5,5 km długości, a przejazd wszystkimi odcinkami zajmie niecałą godzinę.