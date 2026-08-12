Kraj i Świat

Nawet 7,5 tysiąca złotych kary. Idą zmiany w fotoradarach

Ministerstwo infrastruktury konsultuje nowe zasady dotyczące fotoradarów. Mają być mniej tolerancyjne dla łamiących przepisy. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

12 sierpnia 2026, 14:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Będą zmiany dotyczące kar z fotoradarów.

fot: ARC

Ministerstwo infrastruktury konsultuje nowe zasady dotyczące fotoradarów. Mają być mniej tolerancyjne dla łamiących przepisy. 

Ustawa fotoradarowa, czyli projekt nowelizacji przygotowany przez ministerstwo infrastruktury został oficjalnie skierowany do konsultacji publicznych. Celem ma być wprowadzenie nowych zasad egzekwowania wykroczeń, które rejestrują ustawione przy drogach fotoradary. Sprawdzamy najważniejsze z proponowanych zmian.

  • Mniejszy margines błędu. Zamiast obecnych 10 km/h, od prędkości zarejestrowanej przez fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości ma być odejmowane jedynie 5 km/h (lub 6 km/h w przypadku autostrad i dróg ekspresowych).
  • Wysokie opłaty za brak współpracy. Wprowadzone mają zostać opłaty administracyjne w wysokości od 1500 zł do nawet 7500 zł dla właścicieli lub użytkowników pojazdów, którzy zignorują korespondencję z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego lub będą unikać wskazania kierującego.
  • Zmiany dla użytkowników leasingu. Zawiadomienia o wykroczeniach będą trafiać bezpośrednio do faktycznego użytkownika pojazdu (np. osoby w leasingu lub najmie długoterminowym trwającym powyżej 30 dni), a nie do firm leasingowych.
  • Wprowadzenie centralnego rejestru naruszeń. Powstanie rejestr ułatwiający egzekwowanie kar także wobec kierowców pojazdów zarejestrowanych poza granicami Polski.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Planowany termin wejścia w życie zmian dotyczących fotoradarów to 1 stycznia 2028 roku.

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