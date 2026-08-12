Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odtworzyła ponad 5 km historycznej drogi z czasów monarchii habsburskiej. To Trakt Cesarski na terenie gmin Węgierska Górka i Milówka, który służył jako dojazd technologiczny na plac budowy odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka – informują w katowickim oddziale GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odtworzyła ponad 5 km historycznej drogi z czasów monarchii habsburskiej. To Trakt Cesarski na terenie gmin Węgierska Górka i Milówka, który służył jako dojazd technologiczny na plac budowy odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka – informują w katowickim oddziale GDDKiA.

Odtworzono ponad 5 km historycznej drogi

Prace przy Trakcie Cesarskim zrealizowała Grupa Mirbud, wykonawca odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka. Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu w maju 2020 roku pomiędzy wykonawcą, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz starostą żywieckim.

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy ekspresówki przeprowadzono szczegółową inwentaryzację stanu historycznej drogi. Po zakończeniu prac przy S1 wykonawca przygotował projekt jej odtworzenia.

-Zakładał on remont uszkodzonych fragmentów, wykonanie jezdni bitumicznej wraz z poboczami oraz odbudowę odcinka z nawierzchnią tłuczniową - informuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.

Początkowo GDDKiA zaleciła poszerzenie jezdni do 4 metrów. Po uzgodnieniu zakresu prac z władzami lokalnymi wykonawca zdecydował się jednak, na własny koszt, zwiększyć szerokość nawierzchni do 5 metrów. Roboty objęły między innymi:

wykonanie dodatkowej nakładki bitumicznej,

dostosowanie zjazdów i skrzyżowań,

odbudowę odcinka z nawierzchnią tłuczniową,

ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku o długości 4,4 km wykonano warstwę profilującą i nową nawierzchnię bitumiczną. Kolejne 950 metrów zyskało nawierzchnię z kruszywa.

Od Węgierskiej Górki do węzła Milówka

Remont przeprowadzono od skrzyżowania z ulicą Zieloną w Węgierskiej Górce aż do węzła Milówka. Dzięki inwestycji poprawił się między innymi dojazd do historycznego Krzyża Grunwaldzkiego.

Z zakresu prac wyłączono fragment o długości około 400 metrów. Ten odcinek odtwarza gmina Węgierska Górka. Dzięki staraniom samorządu ma tam zostać przywrócona nawierzchnia z kostki granitowej, która podkreśli historyczny charakter całego Traktu Cesarskiego.

Droga z czasów monarchii habsburskiej

Trakt Cesarski w Węgierskiej Górce i Milówce jest jednym z najciekawszych zabytkowych szlaków drogowych Beskidu Żywieckiego. Powstał pod koniec XVIII wieku, po przejęciu tych terenów przez monarchię Habsburgów.

Władze austriackie rozpoczęły wówczas rozbudowę nowoczesnej sieci drogowej. Jej zadaniem było usprawnienie komunikacji, handlu oraz przemieszczania wojsk. W ramach tych działań powstawały tak zwane trakty cesarskie – utwardzone drogi o parametrach, jakich wcześniej nie znano na tym obszarze.

Odcinek przebiegający przez Węgierską Górkę i Milówkę stanowił część połączenia prowadzącego w kierunku przełęczy granicznych, a dalej na Węgry. Z tym historycznym szlakiem wiąże się również pochodzenie nazwy miejscowości Węgierska Górka.

Przez kolejne dekady trakt był wykorzystywany przez kupców, podróżnych i mieszkańców Żywiecczyzny. Umożliwiał transport towarów przez beskidzkie przełęcze i należał do najważniejszych dróg komunikacyjnych tej części Karpat.

Trakt dla mieszkańców i turystów

Do dziś zachowały się fragmenty historycznego przebiegu drogi oraz jej dawna nazwa. Przypominają one o znaczeniu Traktu Cesarskiego dla rozwoju lokalnych społeczności i całego regionu.

Odtworzenie ponad 5 km traktu poprawiło jego stan techniczny i dostępność. Historyczna droga, która w ostatnich latach wspierała budowę jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, może teraz ponownie służyć mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym Beskid Żywiecki.

