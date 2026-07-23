- Zawody ukończyłem z czasem 4 godziny 15 minut, pobijając swój dotychczasowy rekord życiowy na tym dystansie o prawie 5 minut. Czas uzyskany pozwolił mi zająć 4. miejsce w swojej kategorii (straciłem do podium około pół minuty) oraz 13. miejsce w klasyfikacji generalnej - mówi Dawid Stafarczyk.

Kolejny ważny start przed górnikiem z ruchu Rydułtowy we wrześniu br. Weźmie on udział w mistrzostwa Polski na dystansie długim - ironman w Malborku.

Nie trzeba rzucać się od razu na długie dystanse

Triathlon jest sportem wytrzymałościowym, łączącym trzy dyscypliny: pływanie, kolarstwo i bieganie. Zawody przebiegają zawsze w tej samej kolejności.



– Najpierw pływamy, potem wsiadamy na rower, a na końcu czeka nas bieg. Zanim jednak człowiek się za to weźmie, musi mieć w sobie wewnętrzną ochotę na to, by mierzyć się ze swoimi słabościami. Nie trzeba od razu rzucać się na długie, wykańczające dystanse – te krótsze są jak najbardziej osiągalne dla każdego zdrowego człowieka, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu. Dlatego polecam triathlon wszystkim – tłumaczył sportowiec w niedawnej rozmowie z netTG.pl.