Górniczy związkowcy mają nowego lidera. To doświadczony ratownik

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce ma nowego lidera. Na Krajowym Zjeździe Delegatów we wrześniu 2026 roku Przewodniczącym został wybrany Artur Domowicz – doświadczony ratownik, od lat związany z ruchem związkowym.

Artur Domowicz to wychowanek rybnickiej Zasadniczej Szkoły Górniczej, którą ukończył w 1997 roku. Tuż po niej podjął pracę w KWK „Chwałowice”. Od 2004 roku jest członkiem drużyny ratowniczej. Ma wszystkie cechy niezbędne w tej najtrudniejszej górniczej służbie. W 2015 roku ukończył kurs mechanika sprzętu ratowniczego.

Jako ratownik brał udział w wielu akcjach ratowniczych w kopalniach węglowych, niosąc pomoc przy ratowaniu życia ludzkiego i mienia kopalń. Pełnił służbę w pogotowiu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu jako ratownik, zastępowy i mechanik. Wielokrotnie reprezentował drużynę KWK „Chwałowice” w Spartakiadach Wiedzy i Sprawności Ratowniczej oraz w zawodach sportowych.

Od 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego Organizacji Podstawowej ZZRG przy KWK Chwałowice, przez lata był Wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce.

XXX lat Związku. „Związek to wspólnota”

Wybór nowego przewodniczącego zbiegł się z jubileuszem 30-lecia Związku. Z tej okazji 17 października 2026 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Gwarków.

– W ciągu 30 lat zmienia się praktycznie wszystko, żyjemy dzisiaj w innym świecie niż nasi założyciele, że wspomnę o pierwszym Przewodniczącym Piotrze Lubercie oraz jego następcy Pawle Wyciśloku, który przekazał mi pałeczkę w tej naszej sztafecie zarządzania prawie trzema tysiącami członków zrzeszonych w organizacjach podstawowych we wszystkich kopalniach węglowych i innych surowców mineralnych – podkreślił w wystąpieniu Artur Domowicz.

Nowy przewodniczący życzył, by nigdy wizja zysku nie przesłoniła spraw ludzi pracy i międzyludzkiej solidarności. Życzył dalszego rozwoju branży górnictwa podziemnego, bezpiecznej pracy oraz spokojnego i stabilnego zatrudnienia za godne wynagrodzenie.

– Związek daje nam poczucie wspólnoty, wsparcia i szacunku. To są podstawy działalności ZZRG w Polsce i na tych wartościach opiera się nie tylko historia Związku, ale i codzienność. To liderzy starają się przekazać młodym związkowcom – mówił Domowicz.

Podkreślił, że katalogiem zasad ruchu związkowego powinny być rozmowy, negocjacje, uczciwość i przejrzystość, choć – jak zaznaczył – gdy działalność pracodawców przynosiła negatywne skutki dla załóg i koszt społeczny był nie do przyjęcia, Związek nie wahał się wykorzystać wszelkich dostępnych instrumentów.

Spotkanie było też okazją do podziękowań dla przedsiębiorców górniczych, CSRG S.A., Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego, Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa, których przedstawiciele zaszczycili uroczystość.

Spotkanie Gwarków to nie tylko świetny sposób na uczczenie XXX rocznicy, ale i żywa tradycja górnicza. Związek, jako sygnatariusz wniosku, skierował też ukłon w stronę UNESCO, które wpisuje Barbórkę i tradycję górniczą na listę niematerialnego dziedzictwa. Jubileuszowe świętowanie przy kuflu piwa trwało do późnej nocy.