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Górniczy gigant zaprasza na Barbórkę 2026

Uroczyste wręczenie odznaczeń i honorowych szpad górniczych, pochód Lisa Majora oraz tradycyjny skok przez skórę – to najważniejsze wydarzenia tegorocznych obchodów Barbórki w KGHM Polska Miedź S.A. Główne uroczystości odbędą się 27 listopada w Głogowie. Z kolei 4 grudnia, w dniu świętej Barbary, górnicza społeczność spotka się w Lubinie.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

6 listopada 2026, 12:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Miedziowa Barbórka

fot: KGHM

Barborka kghm 2023 6 Pochod lisa majora i skok przez skore 1 Barborka 2024 w kghm polska miedz uroczystosc przy pomniku jana wyzykowskiego w lubinie

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Uroczyste wręczenie odznaczeń i honorowych szpad górniczych, pochód Lisa Majora oraz tradycyjny skok przez skórę – to najważniejsze wydarzenia tegorocznych obchodów Barbórki w KGHM Polska Miedź S.A. Główne uroczystości odbędą się 27 listopada w Głogowie. Z kolei 4 grudnia, w dniu świętej Barbary, górnicza społeczność spotka się w Lubinie.

Barbórka to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu Polskiej Miedzi i całego Zagłębia Miedziowego. Jest okazją do uhonorowania pracowników KGHM, podziękowania za ich codzienną pracę oraz pielęgnowania tradycji przekazywanych kolejnym pokoleniom górników. W obchodach uczestniczą nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale także mieszkańcy regionu, dla których górnicze zwyczaje stanowią ważną część lokalnej tożsamości.

Główne uroczystości w Głogowie

Tegoroczne centralne obchody Barbórki rozpoczną się w piątek, 27 listopada, o godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Podczas uroczystej ceremonii zasłużeni pracownicy KGHM otrzymają odznaczenia państwowe, wyróżnienia jubileuszowe oraz honorowe szpady górnicze. O godz. 15.30, bezpośrednio po Akademii, z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie w kierunku Rynku wyruszy pochód Lisa Majora. Następnie, o godz. 16.00, na głogowskim Rynku odbędzie się tradycyjny skok przez skórę – jeden z najbardziej widowiskowych punktów obchodów. Ceremonia symbolizuje przyjęcie młodych adeptów do stanu górniczego i należy do najstarszych zwyczajów pielęgnowanych w polskim górnictwie. Wieczorem odbędą się tradycyjne spotkania górnicze – Górnicza Karczma Piwna oraz Górniczy Comber Babski.

Barbórka w Lubinie

W piątek, 4 grudnia, w dniu świętej Barbary, patronki górników, uroczystości odbędą się w Lubinie. O godz. 8.30 w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy przy ul. 1 Maja 13B odbędzie się nabożeństwo Świętej Boskiej Liturgii w intencji górników oraz ich rodzin. O godz. 9.00 w Sanktuarium św. Maksymiliana zostanie odprawiona Msza święta w intencji górników oraz ich rodzin. O godz. 13.00 uczestnicy obchodów spotkają się przy pomniku Jana Wyżykowskiego, odkrywcy złóż rud miedzi na Dolnym Śląsku. Uroczystość będzie okazją do przypomnienia historii Polskiej Miedzi i oddania hołdu człowiekowi, którego odkrycie dało początek rozwojowi Zagłębia Miedziowego.

Tradycja łącząca pokolenia

Barbórkowe zwyczaje od dziesięcioleci są częścią historii i tożsamości KGHM. Górnicze mundury, orkiestry, pochód Lisa Majora i skok przez skórę przypominają o wartościach, które łączą kolejne pokolenia pracowników Polskiej Miedzi: solidarności, odpowiedzialności i szacunku do górniczej pracy.

KGHM zaprasza mieszkańców Zagłębia Miedziowego do wspólnego świętowania, szczególnie do udziału w tradycyjnych uroczystościach na głogowskim Rynku.

Program centralnych uroczystości Barbórki 2026

Piątek, 27 listopada – Głogów

  • 13.30 – Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień jubileuszowych i honorowych szpad górniczych; Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, pl. Konstytucji 3 Maja 2.

  • 15.30 – Pochód Lisa Majora (bezpośrednio po Akademii, pochód wyruszy z MOK w Głogowie w kierunku Rynku)

  • 16.00 – Ceremonia skoku przez skórę; Rynek w Głogowie.

Piątek, 4 grudnia – Lubin

  • 8.30 – Nabożeństwo Świętej Boskiej Liturgii w intencji górników oraz ich rodzin; Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie, ul. 1 Maja 13B.

  • 9.00 – Msza święta w intencji górników i ich rodzin; Sanktuarium św. Maksymiliana, pl. św. Maksymiliana Kolbego 1.

  • 13.00 – Uroczystość przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

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