W piątek 27 listopada o godz. 20:30 Trójkolorowi zagrają z Wisłą Płock. To ostatnia w tym roku okazja, żeby zobaczyć Górnika Zabrze na stadionie przy ul. Roosevelta. Przed meczem wystąpią orkiestry górnicze, będą też pokazy ratownicze.

Konferencja przed barbórkowym starciem Górnika Zabrze z Wisłą Płock odbyła się w KWK Sośnica

W piątek 27 listopada o godz. 20:30 Trójkolorowi zagrają z Wisłą Płock. To ostatnia w tym roku okazja, żeby zobaczyć Górnika Zabrze na stadionie przy ul. Roosevelta. Przed meczem wystąpią orkiestry górnicze, będą też pokazy ratownicze.

Górnik Zabrze tradycyjnie organizuje oprawę z udziałem górniczych orkiestr dętych przy okazji święta Barbórki. 27 listopada, podczas barbórkowego spotkania z Wisłą Płock zaplanowano występ aż siedmiu orkiestr górniczych. Wystąpi Orkiestra Dęta Zakładu Górniczego Sobieski, a także m.in. orkiestry z kopalni Bielszowice, Halemba i Sośnica.

W sumie na stadionie pojawi się aż 100 muzyków.

„Będzie głośno, uroczyście i po śląsku!” – zapowiada PGG w mediach społecznościowych.

Ale to nie wszystko. Przed meczem ratownicy z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego KWK Ziemowit pokażą, jak wygląda ich niezwykła praca.

Od 18 do18:45 zaplanowano prezentację sprzętu ratowniczego i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a o godz. 19:15 – pokaz ratowniczy – symulowana akcja zawałowa z osobą poszkodowaną.

Tego wieczoru nie zabraknie specjalnej oprawy dedykowanej górnikom, piłkarskich emocji i górniczych tradycji.