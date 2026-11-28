W najbliższy weekend na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się Barbórkowa Giełda Minerałów.

W najbliższy weekend na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się Barbórkowa Giełda Minerałów.

W czasie wydarzenia, które odbędzie się na Politechnice Śląskiej zaplanowano m. in. premierę wystawy „Barwy Tsumeb na Górnym Śląsku”. Jest ona poświęcona legendarnemu złożu Tsumeb w Namibii, uznawanemu za jedno z najsłynniejszych stanowisk mineralogicznych świata.

Zwiedzający zobaczą także kolekcję meteorytów, skamieniałości dinozaurów oraz wyjątkową miniwystawę młodych pasjonatów prezentujących okazy samodzielnie odnalezione na śląskich hałdach – informuje Politechnika Śląska.

Innym punktem programu będzie panel „Pogadajmy o kamieniach!”. Będzie można się dowiedzieć, jak rozpoznawać minerały i odkrywać geologiczne ciekawostki Górnego Śląska. Zaplanowano również wystawę młodych kolekcjonerów „Diamenty i złoto po naszymu…”. Będzie także okazja, by obejrzeć minerały w świetle UV i pod mikroskopem.

Wydarzenie będzie odbywać się w sobotę i niedzielę, 28-29 listopada, na Politechnice Śląskiej (ul. Akademicka 2, Gliwice), w godz. 10-18. Wstęp jest wolny.