Górnictwo

Górniczy gigant chce budować kopalnie w Indiach. Polski węgiel szuka przyszłości

Lubelski Węgiel Bogdanka szuka sposobu na przetrwanie po węglu i znalazła go w Indiach. Jak informuje portal WNP, spółka jest liderem konsorcjum InfraDeep – strategicznego porozumienia polskich i indyjskich firm w górnictwie podziemnym.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

17 września 2026, 11:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Materiały prasowe

Lubelska Bogdanka

fot: Materiały prasowe

Lubelski Węgiel Bogdanka szuka sposobu na przetrwanie po węglu i znalazła go w Indiach. Jak informuje portal WNP, spółka jest liderem konsorcjum InfraDeep – strategicznego porozumienia polskich i indyjskich firm w górnictwie podziemnym.

Porozumienie, podpisane pod koniec 2025 r., zostało przedstawione przez wiceprezesa Bogdanki Sławomira Krenczyka podczas Future Mining Forum & Expo 2026. Oprócz Bogdanki w polskim konsorcjum są Patentus, Martech-Plus, Węglokoks i Powen-Wafapomp. Po stronie indyjskiej to UMPESL, spółka zależna Voltas z Grupy TATA oraz Coal India.

Stawką jest indyjski boom na węgiel głębinowy. Jak podaje WNP za Krenczykiem, Indie wydobywają dziś ok. 1 mld ton węgla rocznie, ale tylko 35 mln ton, czyli 3,5 proc., pochodzi z kopalń podziemnych. Reszta to odkrywki. New Delhi chce to zmienić i zwiększyć wydobycie głębinowe do 100 mln ton rocznie – więcej niż cała dzisiejsza produkcja Polski.

Dla porównania, w 2025 r. polskie kopalnie wydobyły 42,8 mln ton, z czego 7,6 mln ton to Bogdanka

Atutem Polaków – jak podkreśla rozmówca portalu – jest unikalna kompetencja w prowadzeniu rentownej kopalni podziemnej bez dotacji oraz tradycja obecności na tamtym rynku. Indie ze względów geopolitycznych nie chcą współpracy z Chinami i szukają partnerów z Europy.

Jak mówi Krenczyk, to element dywersyfikacji. Bogdanka „jeszcze długo będzie kopalnią węgla”, ale buduje wokół siebie nowe biznesy, które pozwolą funkcjonować po zakończeniu wydobycia w kraju.


 

Powiązane tematy:

bogdanka indie krenczyk inwestycje górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Pilne
Węgiel kamienny

Wypadek śmiertelny w kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie żyje górnik

38-letni pracownik kopalni Knurów-Szczygłowice zginął na skutek uderzenia w głowę elementem sekcji obudowy zmechanizowanej. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować. 

Surowce

W Górniczej o wynikach najlepszej polskiej kopalni i skutecznej restrukturyzacji

Czy jest przestrzeń dla górnictwa? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 18 września.

Węgiel kamienny

Górnictwo i przemysł mocno w górę. Duży wzrost produkcji w pierwszym półroczu

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki przemysłu w pierwszej połowie 2026 roku. Produkcja w dziale górnictwa i wydobywania wzrosła o ponad 20 proc. 
Polecane
Surowce

Rozmowa netTG.pl - odcinek 63 - Zbigniew Bryja | Wiceprezes zarządu KGHM

Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM Polska Miedź do spraw rozwoju, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o strategii spółki sięgającej roku 2065, budowie nowych szybów i inwestycjach, które mają zapewnić wydobycie miedzi na kolejne dekady.