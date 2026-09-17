Czy jest przestrzeń dla górnictwa? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 18 września.

Czy jest przestrzeń dla górnictwa? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 18 września.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy spółki LW Bogdanka. Piszemy o niej w tekście „Najlepsza polska kopalnia pokazała wyniki”.

„Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła w pierwszym półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,36 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 113,0 mln zł, co przełożyło się na 8,3-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 5,1 mln zł. W wymagającym otoczeniu rynkowym LW Bogdanka koncentrowała się na utrzymaniu efektywności i bezpieczeństwa finansowego, zachowując stabilną płynność – poprawiła uzysk, inwestowała w nowe wyrobiska oraz rozwijała sprzedaż zagraniczną, której udział w przychodach przekroczył 3%” – pisze w materiale red. Monika Krężel.

W tym numerze TG polecamy także wywiad z Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych.

„Faktycznie jednak rola węgla jest w tej chwili rewidowana w świetle sytuacji geopolitycznej. To, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie i w Cieśninie Ormuz oraz jak wpłynęło to na ceny gazu, skłania do refleksji. Niezależnie od tego, że górnictwo musi przejść głęboką restrukturyzację – co do której zgadzają się wszystkie strony, łącznie ze społeczną, a kwestią sporną pozostaje jedynie horyzont czasowy – zakładam, że węgiel będzie miał w tym wszystkim ważną rolę. W tym roku spółki zwiększają wydobycie – podjęliśmy taką decyzję. Chcemy znaleźć znacznie większą równowagę pomiędzy sektorem energetycznym a spółkami górniczymi i wydobywczymi, bo relacje te zaburzyły się przez ostatnie lata. Dawniej były to branże komplementarne, dzięki czemu system pozostawał zbalansowany. Widzę więc przestrzeń dla górnictwa, ale przy założeniu, że procesy restrukturyzacyjne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii zostaną skutecznie przeprowadzone” – mówił minister Balczun w rozmowie zatytułowanej „Widzę przestrzeń dla górnictwa, ale przy założeniu skutecznej restrukturyzacji. Wywiad przeprowadził red. Tomasz Czoik.

To niejedyny wywiad w naszej gazecie. Kolejnym jest rozmowa z Łukaszem Deją, prezesem Polskiej Grupy Górniczej zatytułowana „PGG sprzeda miliony ton więcej, niż planowano”.

„Rok 2026 pokazuje, że tempo odchodzenia od węgla będzie się zmieniało. W tym roku mamy wyraźne spowolnienie tego tempa. Jako Polska Grupa Górnicza zaobserwowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na węgiel w porównaniu z tym, co planowaliśmy jeszcze w grudniu czy w styczniu, gdy rozmawialiśmy z kolegami z energetyki. Dziś wiemy, że tego węgla sprzedamy około 3 milionów ton więcej, niż zakładaliśmy w grudniu 2025 czy na początku stycznia tego roku. Jest to możliwe dzięki temu, że produkujemy mieszanki. Praktycznie 25 proc. naszej produkcji jest w różny sposób blendowane. Tego blendowania się nauczyliśmy i robimy to dobrze. Nasi odbiorcy są z tego zadowoleni, a my mamy wyższe przychody i dzięki temu ta dotacja, która pierwotnie była zakładana na dużo wyższym poziomie, jest zmniejszona” – mówił prezes Deja w rozmowie, którą przeprowadził red. Robert Passia.

Zapraszamy też do przeczytania relacji z jednej z najciekawszych debat o przyszłości węgla ostatnich lat. Na Future Mining Forum & Expo w Katowicach starły się poglądy rządu, producentów węgla, energetyków i naukowców. Nie ma szans, aby wydobycie węgla energetycznego dotrwało do 2049 r., jak zapisano w umowie społecznej, ale też należy odejść od sztywnych dat wygaszania kopalń i reagować na bieżące zapotrzebowanie krajowej energetyki – przewijało się w dyskusji. Autorem tekstu „Nie tak szybko odejdziemy od węgla” jest red. Kajetan Berezowski.

W tym numerze TG mamy też materiał o kolejnym szybie do likwidacji w spółce OKD oraz o obchodach górniczego święta w Karwinie. Publikujemy również felieton Jacka Korskiego oraz materiał o tym, co było interesującego w górniczej prasie dokładnie 30 lat temu. Zachęcamy też do oglądania pięknych zdjęć kopalni Jas-Mos.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.