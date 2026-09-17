Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki przemysłu w pierwszej połowie 2026 roku. Produkcja w dziale górnictwa i wydobywania wzrosła o ponad 20 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki przemysłu w pierwszej połowie 2026 roku. Produkcja w dziale górnictwa i wydobywania wzrosła o ponad 20 proc.

Pierwsze półrocze 2026 roku przyniosło dobre wiadomości dla polskiej gospodarki. Produkcja sprzedana przemysłu w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wzrosła o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla porównania, w tym samym czasie rok temu odnotowano wzrost o zaledwie 1,3%.

Jak mówią dane GUS, wzrost objął w pierwszych dwóch kwartałach wszystkie główne sekcje przemysłu, a napędzało go aż 24 z 34 działów, co stanowi blisko 78% całkowitej wartości krajowej produkcji.

Górnictwo urosło najmocniej

Liderem wzrostów w pierwszym półroczu było górnictwo i wydobywanie. Sektor ten po ubiegłorocznych spadkach zaliczył wyraźny skok:

Górnictwo i wydobywanie: wzrost aż o 20,4% (wobec spadku o 6,5% rok wcześniej).

wzrost aż o (wobec spadku o 6,5% rok wcześniej). Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę: wzrost o 11,2% (wobec spadku o 0,9% rok temu).

wzrost o (wobec spadku o 0,9% rok temu). Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja: wzrost o 9,6% (wzrost o 2,2% przed rokiem).

Największą część polskiego przemysłu stanowi niezmiennie przetwórstwo przemysłowe. W tym obszarze produkcja zwiększyła się o 2,8% (wobec wzrostu o 1,7% rok wcześniej).